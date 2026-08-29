أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

كشف الفنان أحمد علي الحجار عن تفاصيل بداياته فى عالم الغناء ، موضحًا أنه تعمد الاعتماد على نفسه بعيدًا عن اسم والده الفنان الكبير علي الحجار، مؤكدًا أن ابتعاده عن طلب المساعدة منه كان قرارًا شخصيًا منه وليس بسبب رفض والده دعمه.

وقال أحمد علي الحجار خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه المذيعة تقى الجيزاوي، إنه كان حريصًا منذ البداية على خوض تجربته الفنية بنفسه، مشيرًا إلى أن أقرب تعاون جمعه بوالده في بداياته كان من خلال عرض مسرحي، لكنه لم يكن بمثابة مساعدة فنية مباشرة ، معلقا: «أنا اللي كنت طالب ده، مش عشان هو مش عايز يعمل ده».

وأضاف أحمد علي الحجار : أن قراره جاء من رغبته في اكتشاف قدراته بنفسه وعدم تلقي تعليمات مسبقة حول ما يجب أن يفعله أو يتجنبه، قائلًا: «كنت حاسس إني مش عايز أعيش في جلباب أبويا، وعايز أجرب تجارب ومحدش يقولي أعمل إيه وماتعملش إيه، كنت عايز أكتشف».

وأشار أحمد علي الحجار إلى أن دراسته وفرص العمل التي حصل عليها خارج مصر ساعدته على بناء شخصيته الفنية بعيدًا عن اسم عائلته، معلقا: «محدش يعرف أنا ابن مين هناك» ، مؤكدا أن هذه التجربة منحته ثقة مختلفة عند عودته إلى مصر، بعدما تأكد من قدرته على إثبات نفسه بعيدًا عن اسم والده.

أحمد علي الحجار : اتمني تقديم ديو مع عبير نعمة

وعن الفنانة التي يتمنى تقديم ديو غنائي معها، كشف أحمد علي الحجار عن إعجابه الكبير بصوت الفنانة عبير نعمة، معتبرًا أنها من أبرز الأسماء التي يرغب في التعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد علي الحجار إنه يستمع إلى عبير نعمة بشكل مستمر، مشيدًا بقدرتها على تقديم أنماط موسيقية وغنائية متنوعة.

وأشار إلى أن اسم عبير نعمة هو الأكثر حضورًا في ذهنه حاليًا عندما يتحدث عن الفنانات اللاتي يتمنى مشاركتهن في ديو غنائي.

أحمد علي الحجار يتحدث عن بدايته الفنية

وتحدث أحمد علي الحجار عن بدايته فى عالم الغناء فى سن مبكرة للغاية ، وأنه كان يسجل أغاني فيلم «ليون كينج» على شرائط كاسيت منذ أن كان في الثالثة من عمره.

ومع تقدمه في العمر، واصل أحمد اهتمامه بالموسيقى والغناء، حتى انضم في مرحلة لاحقة إلى كورال المايسترو الكبير سليم سحاب.