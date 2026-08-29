البداية أمام أنجولا .. مواجهات نارية تنتظر منتخب مصر | التفاصيل والمواعيد

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وسط حالة من الترقب لمعرفة شكل الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ويقود حسام حسن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يبدأ الاستعدادات للتصفيات خلال معسكر سبتمبر المقبل، بحثًا عن انطلاقة قوية تمنح الفراعنة أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى البطولة القارية.

ووفقًا للمواعيد التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ستكون مواجهة أنجولا هي ضربة البداية لمنتخب مصر في مشوار التصفيات.

مواجهة أنجولا في ستاد القاهرة

يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب أنجولا يوم 25 سبتمبر 2026، في لقاء يقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، باعتبارها الاختبار الأول للمنتخب في التصفيات، كما تمثل فرصة أمام الجهاز الفني لتحديد ملامح المجموعة التي سيعتمد عليها خلال المواجهات المقبلة.

جنوب السودان ينتظر في الجولة الثانية

بعد مواجهة أنجولا، يخوض منتخب مصر مباراته الثانية خارج الديار، عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر 2026.

وتقام المباراة في العاصمة جوبا، وتنطلق في تمام الساعة 3 عصرًا، لتكون ثاني اختبارات الفراعنة خلال فترة زمنية قصيرة.

ومن المنتظر أن تشكل هذه المواجهة تحديًا مختلفًا للمنتخب، خاصة مع ظروف اللعب خارج مصر، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على البداية القوية.

مواجهتان أمام مالاوي في نوفمبر

تتواصل مباريات المنتخب في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، حيث يلتقي الفراعنة منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا.

وستكون مواجهتا مالاوي محطة مهمة في حسابات المجموعة، خصوصًا أن جمع أكبر عدد ممكن من النقاط سيقرب المنتخب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل.

الحسم في مارس 2027

تختتم مباريات مصر في التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، عندما يواجه المنتخب جنوب السودان وأنجولا في الجولتين الخامسة والسادسة.

ويأمل الفراعنة في حسم التأهل مبكرًا قبل الوصول إلى الجولتين الأخيرتين، خاصة أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وتنطلق يوم 19 يونيو 2027، على أن تقام المباراة النهائية في 17 يوليو.