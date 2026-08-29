السفارة الأمريكية في بيروت: حان الوقت لينزع حزب الله سلاحه ويضع مصلحة لبنان أولا

أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن الوقت قد حان أمام «حزب الله» لاتخاذ خطوات قالت إنها تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وعلى رأسها التخلي عن سلاحه والانخراط مع الدولة اللبنانية.

وقالت السفارة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن «حزب الله عليه أن ينزع سلاحه»، معتبرة أن مستقبل لبنان يتطلب أن تكون قرارات الحرب والسلم بيد مؤسسات الدولة.

وأضافت السفارة أن الحزب «لا يريد التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل»، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بتلقيه أوامر من إيران، في إشارة إلى طبيعة العلاقة السياسية والعسكرية بين الحزب وطهران.

وشددت الولايات المتحدة على أنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكدة رغبتها في أن يكون لبنان «بلدًا آمنًا وذا سيادة»، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا سياسية وأمنية متزايدة على خلفية استمرار التوتر على الحدود الجنوبية.



وتأتي التصريحات الأمريكية؛ في ظل استمرار الجدل داخل لبنان بشأن سلاح «حزب الله» ومستقبل دوره العسكري، وسط مطالب رسمية وسياسية بضرورة حصر قرار استخدام القوة بيد الدولة ومؤسساتها.

ويمثل ملف سلاح الحزب أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني، نظرًا لارتباطه بالتوازنات الداخلية والعلاقات الإقليمية، خصوصًا علاقة «حزب الله» بإيران، فضلًا عن المواجهة المستمرة مع إسرائيل.

وتؤكد واشنطن، في المقابل، دعمها للمؤسسات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية المسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية، بينما تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية بشأن ملف السلاح وترتيبات الأمن على الحدود الجنوبية.