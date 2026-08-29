أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي افانتي موديل 2007.‏

تعتمد السيارة هيونداي افانتي موديل 2007‏، على محرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1600 سي سي (1.6 لتر) بتكنولوجيا VVT، ينتج قوة 121 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 156 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة.

وتتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات (أو يدوي من 5 سرعات)، وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي، وتعتمد على نظام تعليق أمامي مستقل من نوع McPherson Strut وخلفي متعدد الوصلات Multi-link لتوفير الراحة والمرونة.

ويبلغ سعة خزان الوقود 53 لتراً، بمعدل استهلاك اقتصادي يتراوح بين 6.7 إلى 7.5 لتر لكل 100 كم، وتأتي السيارة بطول 4.505 متر، وعرض 1.775 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 متر وسعة حقيبة خلفية تبلغ 402 لتر.

أما عن سعر السيارة هيونداي افانتي موديل 2007‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏550 الف جنيه، ‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة. ‏