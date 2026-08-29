وفرت المساحة وسرّعت الهاتف .. ميزة سحرية في Gemini تغنيك عن 13 تطبيقاً

استعرض تقرير تقني نشره موقع Android Police تجربة عملية توضح قدرة ميزات وامتدادات نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" من شركة "جوجل" (Google) على الاستغناء الكامل عن 13 تطبيقاً مستقلاً للمهام والتنظيم في هواتف "أندرويد"، مما ضاعف كفاءة الإنتاجية اليومية ووفر تكاليف الاشتراكات المدفوعة لتلك البرامج.

إدارة التذكيرات وقوائم المهام والاستغناء

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب جيد برايان، أن دمج مساعد Gemini مع تطبيقات "Google Calendar" و"Keep" و"Tasks" مكن المستخدمين من إدارة جداولهم اليومية وتدوين التذكيرات وقوائم المشتريات عبر أوامر صوتية أو نصية مباشرة دون الحاجة لفتح التطبيقات المنفصلة.

وأدى هذا التكامل إلى الاستغناء التام عن تطبيقات إدارة المهام الخارجية مثل "Microsoft To Do" وتطبيق "Todoist" الذي يفرض رسوماً شهرية على ميزاته المتقدمة، مع التغلب على مشكلة تشتت البيانات بين منصات متعددة وحصرها في واجهة محادثة ذكية واحدة.

أتمتة البريد الإلكتروني ومتابعة الأخبار بـ Gemini Spark

أشار المصدر إلى أن أداة "Gemini Spark" التفاعلية تعمل كوكيل ذكي في الخلفية لفحص الرسائل وتنبيه المستخدم بالمراسلات العاجلة وحساب تقديرات الميزانية واستخراج جداول الاجتماعات، مما قلص الحاجة لفتح تطبيقي "Gmail" و"Samsung Email" إلا عند إرسال الرسائل.

كما استبدلت ميزة "الإجراءات المجدولة" (Scheduled actions) تطبيقات قراءة وتجميع الأخبار مثل "Google News" و"Feedly"، عبر تلخيص أبرز الأخبار التقنية وتقديم موجز إخباري منظم في مواعيد محددة مسبقاً دون تصفح المواقع يدوياً.

التحكم الموحد في المنازل الذكية وإلغاء تطبيقات الأجهزة

واوضح تقرير موقع Android Police أن توسيع تكامل منصة "Google Home" أتاح توجيه الأوامر الصوتية لـ Gemini للتحكم المباشر في الأجهزة المنزلية المتصلة بمختلف علاماتها التجارية؛ مما ألغى الحاجة لفتح تطبيقات مرافقة منفصلة مثل تطبيق "Xiaomi Home" لتنقية الهواء والإضاءة، وتطبيقات "TCL" لمكيفات الهواء وشاشات التلفاز، وتطبيقات "LG" للأجهزة المنزلية، ودمج إدارتها بالكامل في نافذة واحدة.

تخطيط الوجبات واللياقة البدنية بديلاً للاشتراكات المدفوعة

ذكر التقرير أن تخصيص محادثات مستمرة مع Gemini لتسجيل الوجبات وحساب السعرات الحرارية والعناصر الغذائية ووضع برامج التمارين الرياضية مكن المستخدمين من استبدال تطبيقات اللياقة البدنية التقليدية مثل "MyFitnessPal" و"Huawei Health" والاشتراكات المدفوعة لمنصة "Google Health".

ولفت المصدر إلى أن الاعتماد على Gemini يتطلب اتصالاً دائماً بالإنترنت ودقائق معدودة لضبط الأوامر الأولية، مقابل تنظيف واجهة الهاتف من التطبيقات الأحادية وتوفير وقت إدارة المهام اليومية.