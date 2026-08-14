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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن نموذج Gemini 3.7 Flash للبرمجة وأتمتة المهام

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت شركة جوجل، عبر مختبرات DeepMind التابعة لها، عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini 3.7 Flash، المصمم خصيصًا لمهام البرمجة وسير العمل الآلي، مع تقديم أسعار تمهيدية مخفضة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز .

نموذج برمجي منخفض التكلفة للأنظمة الذكية

أوضحت الوكالة أن جوجل تقدم النموذج الجديد كخيار أقل تكلفة للشركات التي تعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة، قادرة على التخطيط للمهام واستخدام الأدوات البرمجية وإنجاز سير عمل متعدد الخطوات بتدخل بشري أقل.

ويأتي إطلاق Gemini 3.7 Flash بعد ثلاثة أسابيع فقط من إصدار Gemini 3.6 Flash، مع تحسينات في أداء مهام البرمجة، مثل تصحيح الأخطاء وإصلاح المشكلات وإنشاء كود جاهز للإنتاج .

أسعار تمهيدية مخفضة وتوفر عالمي

ذكر التقرير أن جوجل تقدم النموذج بسعر تمهيدي قدره 75 سنتًا لكل مليون رمز إدخال (input token) و3.75 دولار لكل مليون رمز إخراج (output token) حتى نهاية العام، وهو نصف السعر الأصلي لـ Gemini 3.6 Flash . 

وسيتم طرح النموذج فورًا في خدمة Gemini Spark، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك والمتاحة لعملاء Google AI Pro وUltra في أكثر من 160 دولة .

سياق إطلاق النموذج وتحديات جوجل

أشارت رويترز إلى أن هذا الإطلاق يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي منافسة شديدة، حيث يترقب المستثمرون إطلاق النموذج الرئيسي Gemini 3.5 Pro كاختبار لقدرة DeepMind على مجاراة منافسيها Anthropic وOpenAI . 

وقد صرحت جوجل في يوليو الماضي أن Gemini 3.5 Pro قيد الاختبار مع الشركاء وسيُطلق "قريبًا" . 

وأضافت الوكالة أن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي دافع بقوة عن استراتيجية جوجل في الذكاء الاصطناعي خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، في ظل مخاوف من تأخر الشركة عن المنافسين في مجال البرمجة بالذكاء الاصطناعي .

جوجل DeepMind Gemini 37 Flash أنظمة ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي

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