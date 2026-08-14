مواجهة العمالقة.. جوجل Pixel 11 يتحدي آيفون 17 الأكثر مبيعا

طرحت شركة جوجل هاتفها الرائد الجديد Pixel 11، لكنها تدخل منافسة قوية مع آيفون 17 من آبل، الذي يحافظ على مكانته ضمن أبرز الهواتف الرائدة.

ورغم انتماء الهاتفين إلى الفئة المتميزة، فإن كلا منهما يعكس فلسفة مختلفة، إذ يركز Pixel 11 على شريحة Tensor G6 ومزايا الذكاء الاصطناعي ونظام الكاميرات الثلاثي، بينما يعتمد آيفون 17 على شريحة A19 وشاشة ProMotion بتردد 120 هرتز وكاميرات مطورة.

التصميم

يحافظ Pixel 11 على تصميم جوجل المميز مع شريط الكاميرات الخلفي، بينما يواصل آيفون 17 تصميمه ذي الحواف المسطحة ونظام الكاميرات الخلفية المرتبة رأسيا.

ويبلغ قياس Pixel 11 نحو 152.8 × 72 × 8.6 ملم، ويزن 197 جراما، مقابل 7.9 ملم و177 جراما لهاتف آيفون 17، ما يجعل هاتف آبل أنحف وأخف وزنا.

وعلى مستوى المتانة، يحصل Pixel 11 على ظهر من Gorilla Glass Victus 2 وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، في حين يستخدم آيفون 17 زجاج Ceramic Shield 2 في الواجهة الأمامية، وتقول آبل إنه أكثر مقاومة للخدوش بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.

جوجل Pixel 11 يتحدي آيفون 17 الأكثر مبيعا

الشاشة

يحصل الهاتفان على شاشات بتردد تحديث يصل إلى 120 هرتز، لكن مع اختلافات في التقنية.

ويأتي Pixel 11 بشاشة Actua OLED مقاس 6.3 بوصة ودقة 1080 × 2424 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في وضع HDR و3000 شمعة في ذروة السطوع.

أما آيفون 17 فيأتي أيضا بشاشة 6.3 بوصة، لكن آبل أضافت أخيرا تقنية ProMotion إلى هاتفها الأساسي، مع معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 و120 هرتز، وسطوع خارجي يصل إلى 3000 شمعة.

وبالتالي يقدم الهاتفان تجربة عرض سلسة ومشرقة، مع أفضلية iPhone 17 في مرونة معدل التحديث بفضل ProMotion.

جوجل Pixel 11 يتحدي آيفون 17 الأكثر مبيعا

الأداء والذكاء الاصطناعي

يعمل Pixel 11 بمعالج Tensor G6، بينما يعتمد آيفون 17 على شريحة A19.

وتقول جوجل إن Tensor G6 يوفر سرعات أفضل في تحميل التطبيقات وأداء محسنا للذكاء الاصطناعي على الجهاز، مع استهلاك أقل للطاقة، ويأتي Pixel 11 بذاكرة 12 جيجابايت رام وخيارات تخزين 256 و512 جيجابايت.

في المقابل، يقترن معالج A19 بذاكرة 8 جيجابايت رام، بينما يبدأ التخزين في آيفون 17 من 256 جيجابايت ويصل إلى 512 جيجابايت.

وبينما يركز Pixel 11 بشكل واضح على مزايا الذكاء الاصطناعي، يواصل آيفون 17 تركيز آبل على الأداء ومعالجة الرسوميات.

جوجل Pixel 11 يتحدي آيفون 17 الأكثر مبيعا

الكاميرات

تمثل منظومة الكاميرات أحد أبرز الفروق بين الهاتفين.

ويضم Pixel 11 كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة Macro Focus، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل توفر تقريبا بصريا 5x وتدعم التثبيت البصري OIS. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل مع التركيز التلقائي.

أما آيفون 17 فيستخدم نظام كاميرات خلفية مزدوجا، بدقة 48 ميجابكسل لكل من الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع، مع تثبيت بصري بتحريك المستشعر في الكاميرا الرئيسية.

كما رفعت آبل دقة الكاميرا الأمامية إلى 18 ميجابكسل، وأضافت ميزة Centre Stage التي يمكنها ضبط إطار الصورة تلقائيا عند دخول أشخاص إضافيين إلى المشهد.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 11 على بطارية بسعة 4985 مللي أمبير في الساعة، وتقول جوجل إنها توفر أكثر من 30 ساعة من الاستخدام.

ولا تكشف آبل عادة عن سعة بطارية هواتف آيفون، لكنها تقول إن آيفون 17 يوفر ما يصل إلى 8 ساعات إضافية من تشغيل الفيديو مقارنة بـ iPhone 16.

ويدعم Pixel 11 الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 30 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي Qi2.

أما آيفون 17 فيدعم شحنا سلكيا أسرع، وتقول آبل إنه قادر على الوصول إلى 50% من الشحن خلال نحو 20 دقيقة باستخدام شاحن متوافق، إضافة إلى دعم MagSafe وQi2.

الأسعار

يبدأ سعر Pixel 11 من 900 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، في المقابل، يبدأ سعر آيفون 17 من 799 دولار لنسخة 256 جيجابايت.

أيهما أفضل؟

يبدو Pixel 11 خيارا مناسبا لمن يريد مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، وذاكرة رام أكبر، وكاميرا مقربة مخصصة في الهاتف الأساسي.

أما آيفون 17 فيقدم سعرا ابتدائيا أقل، وشاشة ProMotion بتردد 120 هرتز، وشريحة A19، إلى جانب كاميرا أمامية أكثر تطورا.

باختصار: Pixel 11 يراهن على الذكاء الاصطناعي والكاميرات، بينما يركز آيفون 17 على الأداء والشاشة وتجربة التصوير الأمامي.