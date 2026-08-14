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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: ضبط قرابة طن من حلوى المولد النبوي غير الصالحة | شاهد

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء
الغربية أحمد علي

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وعرض حلوى المولد بمختلف أنحاء محافظة الغربية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المتداولة، حيث تمكن فرع الهيئة بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، من ضبط قرابة طن من حلوى المولد داخل مصنع غير مرخص، وتبين وجود علامات فساد ظاهري عليها ووجود حشرات، بما يشكل خطورة على صحة المواطنين ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء تزامنًا مع قرب حلول المولد النبوي الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة مع الإقبال المتزايد على شراء حلوى المولد، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية، وأنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تعرض منتجات غير آمنة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

حملات رقابية 

وأوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة الهيئة لتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، مشيرة إلى استمرار المرور على مختلف مراحل تداول الغذاء، بدءًا من التصنيع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك.

ردع مخالفين 

وأضافت أنه تم التحفظ على كميات الحلوى المضبوطة، إلى جانب أدوات وخامات الإنتاج داخل المنشأة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على أماكن تصنيع وعرض حلوى المولد وكافة المنشآت الغذائية، لضمان تداول منتجات مطابقة للاشتراطات وتحقيق أعلى مستويات الحماية لصحة وسلامة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية حلوي المولد غير صالحة هيئة سلامة الغذاء

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