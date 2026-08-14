خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل حول موقف نادي بتروجيت من انتقال لاعبه توفيق محمد إلى النادي الأهلي، خاصة بعد موقف النادي البترولي من رحيل حامد حمدان إلى الزمالك في الموسم الماضي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عندما طلب الزمالك بداية الموسم الماضي حامد حمدان، رفض نادي بتروجيت وطلب التأجيل إلى يناير لاحتياجات الفريق مع بداية الموسم، وعندما طلب الأهلي توفيق محمد قبل قفل القيد بـ24 ساعة، هل سيوافق بتروجيت بكل سهولة؟ ننتظر لنرى».

ويأتي تعليق الغندور في ظل الحديث عن اقتراب الأهلي من حسم صفقة توفيق محمد، في الوقت الذي سبق أن ارتبط فيه اسم اللاعب بالانتقال إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يواصل تحضيراته في إسبانيا

في الوقت نفسه، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يوروبا الإسباني، اليوم الجمعة، في مباراة ودية جديدة، على ملعب سيف بوسك دي توسكا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الجديد الوافد من إنبي هدفين، حيث افتتح علي محمود التسجيل، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي.

كما شهد اللقاء إهدار سفيان بنجديدة، مهاجم الأهلي، ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، بعدما نجح حارس مرمى بادالونا في التصدي لها.

الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات يومية مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وتُعد مواجهة برشلونة الاختبار الأبرز للأهلي خلال معسكره الإسباني، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية والاستعداد لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد انطلاق الدوري المصري

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول بملاقاة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل.

بينما تنطلق المرحلة الثانية من الدوري يوم 8 مارس، وتختتم منافسات البطولة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغيير في أجندة شهر مايو، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

