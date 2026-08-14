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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي محمود: الشناوي قافل على الفرقة.. وهدفنا مصالحة جماهير الأهلي

محمد الشناوى
محمد الشناوى
يمنى عبد الظاهر

قال علي محمود، لاعب الأهلي، إن الفريق يعيش حالة كبيرة من التركيز استعدادًا للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، قائد الفريق، يبذل دورًا كبيرًا في الحفاظ على تركيز اللاعبين.

وقال علي محمود في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الكابتن شناوي قافل على الفرقة كويس واللعيبة كلها مركزة، ومحدش بيبص مين هيلعب ومين هيقعد».

وأضاف: «كلنا بنبص إننا لازم نصالح الجماهير السنة دي بأننا ناخد كل البطولات، وده طموحنا السنة دي وده اللي مركزين عليه».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مش هنبص لأي كلام بيتقال علينا، وهنركز في الملعب وبس، وإن شاء الله ربنا يكافئنا في الآخر»


ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، حيث يخوض الفريق مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني، اليوم الجمعة 14 أغسطس، في السابعة إلا ربع مساءً، على ملعب سيف بوسك دي توسكا.


 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت مؤخرا، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.


 

وسجل الثنائي الجديد القادم من إنبي هدفين خلال اللقاء، حيث افتتح علي محمود التسجيل، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي، بينما أهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها حارس مرمى بادالونا.


 

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله خوض تدريبات مكثفة وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس في بطولة كأس خوان جامبر.


 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، فيما يختتم الدور الأول بملاقاة وادي دجلة، ويخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.


 

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم مباريات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم منافسات الموسم يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغيير في أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

محمد الشناوي علي محمود الأهلي للنادي الأهلي إنبي زيزو الشناوى

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