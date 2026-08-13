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الأهلي يحسم صفقة بديل بلعمري.. واتفاق مبدئي لضم محمود صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم صفقة بديل بلعمري.. واتفاق مبدئي لضم محمود صلاح

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة جديدة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الودية أمام بادالونا الإسباني، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا.

واستقرت إدارة الأهلي على رفع اسم بلعمري من قائمة الفريق للموسم الجديد، في ظل غيابه لفترة طويلة، قبل أن تتحرك سريعًا لتوفير البديل قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

الأهلي يحسم صفقة توفيق محمد

وأنهى مسؤولو الأهلي إجراءات التعاقد مع توفيق محمد، ظهير أيسر بتروجت، ليكون البديل المباشر لبلعمري خلال الموسم المقبل.

ونجح الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بتروجت بشأن الصفقة، ليغلق بذلك أحد الملفات العاجلة أمام الجهاز الفني، بعد إصابة الظهير المغربي.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات الأهلي لتدعيم قائمته قبل انتهاء فترة الانتقالات، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد كبير من المنافسات خلال الموسم الجديد.

اتفاق مبدئي لضم محمود صلاح

وفي الوقت نفسه، اقترب الأهلي من حسم صفقة أخرى، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع غزل المحلة للتعاقد مع لاعبه محمود صلاح بشكل نهائي.

وتواصل إدارة الأهلي العمل على إنهاء التفاصيل النهائية للصفقة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر الجديدة.

أكرم توفيق يلتحق بمعسكر إسبانيا

وفي سياق متصل، انضم أكرم توفيق إلى معسكر الأهلي المقام في إسبانيا، استعدادًا لبدء تدريباته مع الفريق عقب إتمام إجراءات انتقاله في صفقة انتقال حر.

وكان أكرم توفيق قد رحل عن نادي الشمال القطري بعد فسخ تعاقده، ليعود مجددًا إلى صفوف الأهلي، حيث استقبله المهندس سمير عدلي، المدير الإداري لقطاع الكرة، فور وصوله إلى برشلونة صباح اليوم، قبل اصطحابه إلى مقر إقامة بعثة الفريق.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الجديد.

5 صفقات حتى الآن

وكان الأهلي قد أتم التعاقد رسميًا مع خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم أكرم توفيق، والمغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، إلى جانب ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود.

وتسعى إدارة الأهلي إلى استغلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات لحسم الملفات المتبقية، خاصة بعد إصابة بلعمري، مع استمرار التحركات لتدعيم القائمة بأفضل العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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