محمود صلاح يضحي براتبه في الأهلي من أجل إتمام انتقاله.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال محمود صلاح إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب ضحى براتبه في عامه الأول مع القلعة الحمراء من أجل تسهيل إتمام الصفقة.

وكتب محمود شوقي: «محمود صلاح ضحى براتبه كاملا مع الأهلي في السنة الأولى ومنح المبلغ كله تقريبًا للمحلة من أجل الموافقة على رحيله».

وأضاف: «موقف مش بيتكرر كتير لكنه يعبر عن تمسك حقيقي بالفانلة الحمراء.. محمود صلاح أهلاوي»، مشيرًا إلى أن الأهلي ينتظر وصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادي غزل المحلة من أجل قيده رسميًا.

وتأتي صفقة محمود صلاح ضمن تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث يواصل الفريق تحضيراته خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا.

الأهلي يواصل استعداداته في إسبانيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية المقبلة أمام يوروبا الإسباني، يوم الجمعة 14 أغسطس، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

وتقام مباراة الأهلي ويوروبا على ملعب سيف بوسك دي توسكا في إسبانيا، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن برنامج الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي الأهلي، حيث سجل علي محمود الهدف الأول، وأضاف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، قبل أن يختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الفريق.

كما أهدر سفيان بنجديدة ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، بعدما نجح حارس الفريق الإسباني في التصدي لها.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، في مقدمتها مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس ضمن كأس خوان جامبر.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري

ويستعد الأهلي لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، حيث يفتتح مشواره بمواجهة إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم مباريات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم منافسات المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تغييرات على أجندة شهر مايو بسبب ارتباطات البطولات القارية.