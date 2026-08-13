99.5% نسبة النجاح.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 99.5% على مستوى المحافظة، وذلك خلال عرض النتيجة من الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا أن نتيجة الدور الثاني جاءت متميزة، حيث بلغت نسبة النجاح في التعليم العام 97.5%، بينما حققت مدارس التعليم الرسمي لغات، والتعليم الخاص، والتعليم الدولي، وطلاب المنازل نسبة نجاح بلغت 100%.

وهنأ محافظ جنوب سيناء الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مشيدًا بجهود الدكتورة وفاء رضا، وجميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لما بذلوه من جهود مخلصة لدعم الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أن النتائج المتميزة التي تحققها منظومة التعليم بجنوب سيناء تعكس استمرار جهود تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لأبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للارتقاء بجودة التعليم وبناء أجيال قادرة على مسيرة التنمية.