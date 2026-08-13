بسمة وهبة تكشف خطورة تسرب البيانات الشخصية: لو الباسورد اتعرف حياتك الرقمية في خطر

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من خطورة وصول البيانات الشخصية للمواطنين إلى أشخاص آخرين، خاصة في حال اكتشاف وجود خط هاتف محمول مسجل باسم شخص دون علمه، مشيرة إلى أن الكارثة الحقيقية تتمثل في الطريقة التي تنتقل بها المعلومات الشخصية إلى من يستخدمونها في إصدار خطوط هاتف.

وقالت: «إزاي معلوماتنا الشخصية بتروح في إيد الناس اللي طلعت الكروت دي؟ إزاي بقت مفاتيح لحياتنا الرقمية؟»، موضحة أن الأمر يتعلق ببيانات مثل صورة البطاقة والرقم القومي، داعية إلى الانتباه إلى خطورة هذه المعلومات.

وأضافت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ رقم الهاتف وكلمة المرور أصبحا من الأمور شديدة الحساسية، مستعرضة موقفها السابق من حماية كلمة مرور هاتفها، وقالت: «أنا كل لما أجي فاتحة التليفون يقولوا لي الباسورد بتاعك متقولهوش لحد، أقولهم أنا معنديش حاجة أخاف منها، عادي، معنديش حاجات مخبياها على حد»، قبل أن تؤكد أن هذا التفكير غير صحيح قائلة: «لأ مش عادي، مش عادي، مش عادي، لازم نتعلم». وأضافت: «إنت بس لو الباسورد بتاع موبايلك حد عرفه إنت بقيت مصارينك طالعة بره».

وكشفت الإعلامية عن تعرضها لواقعة شخصية مرتبطة بخطورة حماية الحسابات، قائلة: «أنا اتاخد مني صفحة عليها 20 مليون متابع اتسرقت مني بالطريقة دي»، موضحة أنها أنشأت الصفحة منذ بداية مشوارها، وأنها تمكنت خلال أكثر من 23 عامًا من الوصول إلى 20 مليون متابع، وأضافت: «النهاردة أنا سُلمت أمري لله، على الله حكايتي».

وأكدت بسمة وهبة أن المعلومات التي قد تبدو للبعض بسيطة يمكن أن تتحول، إذا وقعت في يد الشخص الخطأ، إلى أدوات لانتحال الشخصية أو الاحتيال أو ارتكاب تصرفات باسم صاحبها.

وحذرت من أن الأمر قد يصل إلى أن يجد الشخص نفسه «متهم في قضية قتل، متهم في قضية سرقة، خطف، وإنت منها بريء»، في إشارة إلى خطورة استخدام بيانات المواطنين دون علمهم.

ودعت الإعلامية المواطنين إلى اتخاذ خطوة عملية للتأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، وعدم الاكتفاء بالقلق بعد سماع هذه التحذيرات، قائلة: «أهم حاجة بعد اللي أنا قلته وبطلبها منكم مش كفاية إنكم تقلقوا بعد ما تسمعوا الكلام ده، قوم بسرعة افتح تطبيق ماي نترا (MyNTRA) وراجع الخطوط المتسجلة باسمك مش هيأخد منك دقيقة»، قبل أن تضيف في ختام حديثها: «بس متقوموش وتسيبوا الحلقة، بعد الحلقة».

https://www.youtube.com/watch?v=u7ejyL2RtEI