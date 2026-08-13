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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس طرابزون سبور يكشف سر إقناع محمد صلاح: «المال وحده لا يكفي»

محمد صلاح
محمد صلاح
يارا أمين

كشف أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن كواليس إقناع النجم المصري محمد صلاح بالانضمام إلى صفوف الفريق، موضحًا أن المال لم يكن العامل الوحيد في حسم الصفقة.

وقال دوجان، في تصريحات تلفزيونية، إنه عندما وصلت المفاوضات إلى مرحلة إقناع محمد صلاح، كان من الطبيعي أن يكون الجانب المالي جزءًا من الأمر، خاصة أن التعاقد مع لاعب بحجم النجم المصري يتطلب مقابلًا ماديًا كبيرًا.

وأضاف رئيس طرابزون سبور: «لا يمكنك أن تجلب محمد صلاح إلى هنا بالمال فقط، لأن هناك أندية تستطيع أن تدفع أكثر منا».

وأوضح دوجان أن إدارة النادي التركي حرصت على تقديم صورة كاملة لصلاح عن طرابزون سبور، من خلال استعراض احتفالات الفريق ببطولاته والتحدث عن تاريخ النادي، إلى جانب تعريفه بطبيعة المدينة ومكانتها.

وأشار إلى أن إدارة طرابزون سبور تحدثت مع محمد صلاح أيضًا عن رؤية النادي لكرة القدم، والأهداف التي يسعى لتحقيقها، مؤكدًا أن هذه العوامل لعبت دورًا مهمًا في محاولة إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.

وتأتي تصريحات رئيس طرابزون سبور لتكشف عن الجانب الآخر من المفاوضات مع محمد صلاح، وكيف حاول النادي التركي استغلال تاريخه وجماهيره ومشروعه الرياضي، إلى جانب المقابل المالي، لحسم صفقة النجم المصري.

أرطغرل دوجان نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح طرابزون سبور نادي طرابزون

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