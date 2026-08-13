أفضل لاعب في العالم الإسلامي.. رئيس طرابزون يكشف سر تمسكه بالتعاقد مع صلاح

كشف أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، كواليس تحركات ناديه للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع اللاعب ووكيله استغرقت نحو 5 أو 6 أيام.

وقال دوجان، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة للنادي، واصفًا إياه بأنه «أفضل لاعب في العالم الإسلامي وقدوة كبيرة لنا».

وأوضح رئيس طرابزون سبور أنه تواصل في البداية مع فاتح تكة، المدير الفني للفريق، بشأن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح، وسأله عن رأيه في انضمام النجم المصري إلى الفريق.

وأضاف دوجان أن رد المدرب كان بمثابة تأكيد على ترحيبه بالفكرة، قبل أن تبدأ إدارة النادي تحركاتها للتواصل مع وكيل محمد صلاح والدخول في مفاوضات رسمية.

وأشار رئيس طرابزون إلى أن المفاوضات كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة مع نادٍ تركي آخر، لذلك انتظر ناديه حتى انسحاب بشكتاش من سباق التعاقد مع اللاعب، قبل تكثيف اتصالاته مع صلاح ووكيله.

وأكد دوجان أن المفاوضات بعد ذلك تحركت بشكل سريع، واستمرت لمدة تتراوح بين 5 و6 أيام، حتى وصلت إدارة طرابزون سبور إلى اتفاق بشأن انتقال محمد صلاح.

وتأتي تصريحات رئيس النادي التركي لتكشف جانبًا من كواليس الصفقة، خاصة أن طرابزون سبور دخل المنافسة بقوة بعد تراجع بشكتاش، وتمكن من حسم المفاوضات مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.