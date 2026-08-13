تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

حرص الفنان تامر فرج على حضور حفل ختام الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدًا أن وجود أي فعالية تحتفي بالمسرح والفنانين يمثل مناسبة مهمة بالنسبة له.

وقال تامر فرج فى لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن المسرح يمثل مكانًا خاصًا في حياته، قائلًا إنه يعتبره «بيته وحياته»، مشيرًا إلى أن حضوره للختام كان فرصة أيضًا لمشاهدة الشباب الذين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال فترة المهرجان لحظة تتويجهم بالجوائز.

وعن إمكانية مشاركته وزوجته في عمل فني، كشف تامر فرج أنها بدأت بالفعل في الظهور معه في بعض المشاهد، لكنها لا تفضل العمل بالتمثيل لفترات طويلة، موضحًا أنها تفتقد الصبر المطلوب لطبيعة المهنة.

تامر فرج يكشف عن أعماله المقبلة

وعن مشاريعه المقبلة، كشف تامر فرج عن تركيزه خلال الفترة القادمة على تجربة المايكرودراما، موضحًا أنه شارك بالفعل في عدد من الأعمال التي تنتمي لهذا اللون، ولا يزال لديه مشروعات جديدة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن المايكرودراما تمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه من الفنانين الذين حرصوا على خوض هذا النوع من الأعمال منذ بدايات ظهوره.