محمد رمضان يعود بفيلم «أسد» إلى الجمهور بالعرض الرقمي

أعلنت منصة «يانجو بلاي» عن عرض فيلم “أسد” من بطولة الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد عرضه فى دور العرض السينمائية وتحقيقه أكثر من 85 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، إلى جانب بيع ما يقرب من 559.8 ألف تذكرة.

فيلم أسد

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث الفيلم في شخصية «أسد»، أحد العبيد في مصر خلال القرن التاسع عشر، والذي يجد نفسه في مواجهة مع واقع مليء بالظلم، قبل أن تتغير حياته مع دخوله في قصة حب ممنوعة.

وتتطور الأحداث من قصة شخصية إلى صراع أكبر مع الطبقة الحاكمة، ليجد «أسد» نفسه أمام طريق يقوده إلى التمرد، في عمل يتناول فكرة الحرية ومواجهة العبودية من خلال أجواء تاريخية ودرامية.

أبطال فيلم أسد

ويشارك في بطولة الفيلم رزان جمال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.