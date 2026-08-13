قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يعود بفيلم «أسد» إلى الجمهور بالعرض الرقمي

فيلم أسد
فيلم أسد
تقى الجيزاوي

أعلنت منصة «يانجو بلاي» عن عرض فيلم “أسد” من بطولة الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد عرضه فى دور العرض السينمائية وتحقيقه أكثر من 85 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، إلى جانب بيع ما يقرب من 559.8 ألف تذكرة.

فيلم أسد 

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث الفيلم في شخصية «أسد»، أحد العبيد في مصر خلال القرن التاسع عشر، والذي يجد نفسه في مواجهة مع واقع مليء بالظلم، قبل أن تتغير حياته مع دخوله في قصة حب ممنوعة.

وتتطور الأحداث من قصة شخصية إلى صراع أكبر مع الطبقة الحاكمة، ليجد «أسد» نفسه أمام طريق يقوده إلى التمرد، في عمل يتناول فكرة الحرية ومواجهة العبودية من خلال أجواء تاريخية ودرامية.

أبطال فيلم أسد 

ويشارك في بطولة الفيلم رزان جمال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

منصة «يانجو بلاي» أبطال فيلم أسد محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

رسامة ولقاءات أبوية.. الأنبا ميخائيل يترأس قداس دير الأنبا برسوم

حادث مول بالقاهرة الجديدة

"الصحة" تتابع الحالة الصحية لمصابي حادث مول بالقاهرة الجديدة

دورة تدريبية

الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 21 محافظة

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد