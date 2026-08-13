برلمانية : منصة الشباب تفتح آفاقًا جديدة أمام طاقات الأجيال لصناعة المستقبل

أكدت النائبة دعاء فتحي البنا، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشباب المصري في مسيرة التنمية، وترسيخ دورهم كشريك أساسي في بناء مستقبل الدولة.

وقالت دعاء البنا، خلال تصريحات لها اليوم، إن توجيه الرئيس للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف جهات الدولة المعنية، بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، يعكس اهتمام القيادة السياسية بفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم.

وأضافت النائبة أن المنصة الجديدة لا تقتصر أهميتها على التواصل مع الشباب، وإنما تمثل مساحة حقيقية لاكتشاف الأفكار والمواهب والمبادرات، وتحويلها إلى مشروعات ومساهمات فاعلة تخدم المجتمع وتدعم جهود التنمية.

وأشارت دعاء البنا إلى أن إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في طرح الحلول والأفكار، تعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء، وتدفعهم إلى المشاركة بصورة أكبر في العمل العام، والمساهمة في صياغة مستقبل وطنهم.

وأشادت عضو مجلس النواب باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الشباب، مؤكدة أن تمكين الأجيال الجديدة أصبح نهجًا ثابتًا للدولة المصرية، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في مختلف المجالات.

وأكدت النائبة أن الشباب المصري يمتلك طاقات وقدرات كبيرة وأفكارًا مبتكرة تؤهله للمشاركة بفاعلية في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، مشددة على أن الاستثمار في هذه الطاقات يمثل أحد أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت النائبة دعاء فتحي البنا حديثها بالتأكيد على أهمية تعزيز ثقافة الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب، والاستفادة من قدراتهم في خدمة المجتمع، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مشاركة الشباب والاستفادة من أفكارهم باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة في الدولة المصرية