يحمى من حصوات الكلى.. لن تتخيل حجم فوائد الليمون

يعد الليمون من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التي تعزز العافية العامة وتلعب دوراً أساسياً في الوقاية من الأمراض.

ووفقا لموقع تايمز أوف أنديا نكشف لكم أهم فوائد الليمون للصحة العامة.

مصدر فيتامين (C) ومضادات الأكسدة

يحتوي الليمون على كمياتكبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف،و تقوي المناعة، وتزيد من مقاومة الجسم لنزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعمل عصير الليمون على تحفيز إفراز العصارات الهضمية ويساهم في تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ، كما أن تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون صباحاً يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الأمعاء.

تعزيز امتصاص الحديد

يعمل فيتامين C الموجود في الليمون على رفع قدرة الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم (الأنيميا

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يساهم البوتاسيوم وفيتامين C الموجودان في الليمون في تنظيم ضغط الدم، تقليل الإجهاد التأكسدي على الأنسجة، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند تناوله بانتظام ضمن النظام الغذائي.

المساعدة في إنقاص الوزن

يحتوي الليمون على ألياف البكتين التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة الملحة في تناول الطعام، مما يجعله إضافة مثالية لمخططات إدارة الوزن والتحكم بالسعرات الحرارية.

الوقاية من حصوات الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك (Citric Acid) الذي يساعد في زيادة مستويات السترات في البول، مما يمنع تكون حصوات الكلى أو يساعد في تفتيتها.