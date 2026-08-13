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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتقاله إلى سيلتك.. اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لـ هيثم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
يارا أمين

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة دعم إلى هيثم حسن، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة بمشواره الاحترافي، ومؤكدًا أهمية التجربة التي يخوضها اللاعب خلال الفترة الحالية.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد "نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري هيثم حسن في خطوته الجديدة بمشواره الاحترافي"

وكان هيثم حسن، لاعب منتخب مصر وسيلتك، قد أعرب عن فخره الكبير بتمثيل الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المشاركة في أكبر محفل كروي عالمي كانت شرفًا كبيرًا، وأن ذكريات المونديال ستظل عالقة في ذاكرته.

وقال هيثم حسن في تصريحات تلفزيونية: «مصر بلد يعشق كرة القدم، وذكريات مونديال 2026 ستظل في الذاكرة»، مشددًا على سعادته بارتداء قميص المنتخب الوطني والمشاركة معه في منافسات كأس العالم.

وتطرق اللاعب إلى أسلوبه داخل الملعب، موضحًا: «أصف نفسي بأنني جناح يتمتع بالمهارة، وأحب الدخول في المواجهات الفردية، إلى جانب صناعة التمريرات الحاسمة لزملائي».

وانتقل هيثم حسن إلى صفوف سيلتك الإسكتلندي قادمًا من ريال أوفييدو الإسباني، ليبدأ تجربة احترافية جديدة يأمل من خلالها مواصلة التطور وإثبات نفسه على الساحة الأوروبية.

وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى النادي الإسكتلندي، قائلًا: «ممتن لوجودي في نادي سيلتك وسعيد جدًا، فهذا نادٍ عريق. عندما كنت صغيرًا، كان يشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا ويضم لاعبين كبارًا، لذلك أتطلع بشدة إلى اللعب مع الفريق».

ويملك هيثم حسن خبرة دولية مميزة، بعدما سبق له تمثيل فرنسا على مستوى منتخبات الشباب، قبل أن يختار تمثيل منتخب مصر على المستوى الأول، ليشارك مع الفراعنة في كأس العالم 2026.

وكانت مواجهة مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من أبرز محطات هيثم حسن مع المنتخب خلال المونديال، حيث خسر الفراعنة بنتيجة 3-2 وودعوا منافسات البطولة.

ويطمح هيثم حسن إلى أن تكون تجربته مع سيلتك محطة جديدة ومهمة في مسيرته، تمنحه فرصة أكبر للتطور والمنافسة على المستوى الأوروبي، ومواصلة تقديم مستويات قوية مع منتخب مصر خلال الاستحقاقات المقبلة.

الاتحاد المصري لكرة القدم هيثم حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 سيلتك الإسكتلندي ريال أوفييدو الإسباني

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