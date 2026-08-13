جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان الحدود الدنيا الرسمية للقبول بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الجامعات 2026 المرحلة الثانية، بالتزامن مع البحث عن الفرص المتاحة أمام الحاصلين على مجاميع متوسطة، خاصة طلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة الذين حصلوا على مجموع يبدأ من 60%.



وتكتسب مؤشرات التنسيق أهمية كبيرة في هذه المرحلة، إذ تساعد الطلاب على تكوين تصور مبدئي بشأن الكليات والمعاهد التي يمكن أن تتناسب مع مجاميعهم، قبل إعلان النتائج الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتشير مؤشرات تنسيق العام الماضي 2025 إلى وجود مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد التي أتاحت فرصًا للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، إلى جانب كليات ومعاهد سجلت حدودًا دنيا أقل من ذلك، ووصل بعضها إلى نحو 50%.

كما تظهر المؤشرات وجود عدد من الخيارات أمام طلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية، خصوصًا في قطاعات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون والعلوم والزراعة والتربية والتجارة والآداب والحقوق، وفقًا للحدود الدنيا والأماكن المتاحة بكل كلية.

كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

تشير مؤشرات تنسيق الجامعات إلى إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر بعدد من الكليات والمعاهد، وفقًا لما أظهرته نتائج التنسيق في العام الماضي.

وتتنوع هذه الخيارات بين كليات التربية والتربية النوعية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى عدد من المعاهد المتخصصة.

ومن أبرز الكليات والمعاهد التي جاءت ضمن مؤشرات القبول من مجموع 60% فأكثر:

كلية التربية بنات جامعة عين شمس، شعبة رياضة.

كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للفراعنة، شعبة علوم الحاسب بسقارة.

كلية التربية، شعبة التربية الفنية بجامعة السويس.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.

كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.

كلية التربية النوعية جامعة بنها.

كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

كلية التربية بجامعة بورسعيد.

كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

كلية التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.

كلية التربية جامعة المنصورة، شعبة رياضة.

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي بني سويف والمنيا.

كليات السياحة والفنادق بعدد من الجامعات الحكومية.

وتوضح هذه القائمة أن حصول الطالب على مجموع يبدأ من 60% لا يعني انتهاء فرصه في الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإنما تظل أمامه مجموعة من البدائل التي تختلف وفق الشعبة والموقع الجغرافي وقواعد التوزيع والأماكن المتاحة.

كليات ومعاهد تقبل من 59% فأقل

وتظهر مؤشرات التنسيق كذلك وجود عدد من الكليات والمعاهد التي سجلت حدودًا دنيا للقبول للطلاب الحاصلين على نحو 59%، بما يوسع دائرة الخيارات أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مجموع 60%.

وتضم قائمة الخيارات التي جاءت ضمن مؤشرات التنسيق:

كليات التربية النوعية بعدد من الجامعات.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.

المعاهد العليا للغات والترجمة.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

معاهد ترميم الآثار.

كليات التربية الرياضية ببعض الجامعات.

وتختلف الحدود الدنيا من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، كما تتأثر بأعداد الطلاب المتقدمين ورغباتهم والطاقة الاستيعابية والأماكن الشاغرة، لذلك لا يمكن اعتبار مؤشرات العام الماضي حدودًا نهائية للعام الحالي.



كليات تقبل من 58% فأقل

كما أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 58% بعدد من الكليات والمعاهد، وهو ما يمنح الطلاب أصحاب المجاميع الأقل فرصًا إضافية لاختيار مسار تعليمي مناسب.

ومن أبرز هذه الخيارات:

كليات التربية النوعية.

كليات التربية الرياضية.

كليات السياحة والفنادق.

معاهد نظم المعلومات والإدارة.

معاهد اللغات والترجمة.

معاهد العلوم الإدارية.

كليات الاستزراع المائي والمصايد.

كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك.

وتأتي هذه الخيارات ضمن مؤشرات العام الماضي، بينما يتحدد القبول الفعلي في تنسيق الجامعات 2026 بعد إعلان الحدود الدنيا الرسمية، وفقًا لما ستسفر عنه حركة رغبات الطلاب والأماكن المتاحة.

كليات ومعاهد تقبل من 50%

وتشير مؤشرات التنسيق إلى وجود عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سجلت حدًا أدنى بلغ 50%، بما يوفر بدائل تعليمية للطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من الحدود المطلوبة للعديد من الكليات الحكومية.

ومن أبرز المؤسسات التي جاءت ضمن هذه المؤشرات:

كليات التربية الرياضية للبنين والبنات في عدد من الجامعات.

المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة.

المعاهد العليا لنظم المعلومات.

المعاهد العليا للسياحة والفنادق.

المعاهد التجارية والفنية.

معاهد العلوم الإدارية.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، شعبة إدارة الأعمال.

المعاهد التكنولوجية المتخصصة في العلوم المالية والإدارية.

وتعكس هذه الخيارات اتساع نطاق المؤسسات التعليمية التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها عند انخفاض المجموع، مع ضرورة التأكد من قواعد القبول والاعتماد والأماكن المتاحة في كل مؤسسة عند إعلان التنسيق رسميًا.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2026

وبحسب شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2026، والتي جاءت متقاربة مع العام الماضي، تشير التوقعات إلى إمكانية أن تكون حدود تنسيق المرحلة الثانية 2026 قريبة من مستويات العام الماضي أو تشهد زيادة طفيفة.

وكان متوقعًا أن يبدأ الحد الأدنى للمرحلة الثانية من 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، وحتى 86%، على أن يتم إعلان الحدود الرسمية من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بالنتائج الفعلية للطلاب وأعداد المتقدمين ورغباتهم، إلى جانب الأماكن المتبقية في الكليات المختلفة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

ما الكليات التي تقبل من 65% في علمي رياضة؟

وفيما يتعلق بالطلاب الحاصلين على 65% في شعبة علمي رياضة، أي ما يعادل نحو 208 درجات، فإن هذا المجموع يقع بين نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة، وتوجد أمام الطلاب مجموعة من الاختيارات التي يمكن أن تتناسب مع مجموعهم وفق الأماكن المتاحة.

ومن أبرز هذه الاختيارات كلية التربية النوعية، تخصص موسيقى وفني، إلى جانب كلية الآداب بنظام الانتساب الموجه، وكلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه.

كما تشمل الاختيارات المعاهد العليا والمتوسطة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والإدارة، والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، والتي تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يبدأ من 50% وحتى 65% فأكثر وفقًا للحدود المعلنة لكل مؤسسة.

وتتوقف إمكانية التحاق الطالب بأي من هذه المؤسسات على الحد الأدنى المعلن رسميًا في العام الحالي، إلى جانب شروط القبول والتوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية.

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية علمي رياضة

وبالنظر إلى تنسيق العام الماضي، من المتوقع أن تشمل الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة عددًا من القطاعات المهمة، مع اختلاف الفرص وفق مجموع الطالب والمقاعد الشاغرة.

وتأتي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ضمن أبرز الخيارات، حيث توافرت في عدد من الجامعات الحكومية وفقًا للمقاعد الشاغرة والمجاميع، ومن بينها جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية والفيوم وغيرها.

وتراوحت الحدود الدنيا في العام الماضي لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بين 260 درجة بنسبة 81.25%، وحتى 270.5 درجة بنسبة 84.53%.

كما تضمنت الخيارات كلية الفنون الجميلة، تخصصي العمارة والفنون، في عدد من الجامعات الحكومية، حيث تراوح الحد الأدنى للقبول العام الماضي بين 230 درجة بنسبة 71.87% وحتى 245 درجة بنسبة 76.56%.

مؤشرات القبول في الفنون التطبيقية والهندسة والعلوم

وتراوحت الحدود الدنيا لكليات الفنون التطبيقية في العام الماضي بين 225 و235 درجة، بما يعادل نسبًا تتراوح بين 70.31% و73.43%.

كما تشمل الخيارات المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا المعتمدة، والتي تقبل من مجموع يبدأ من 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%، وفقًا للمؤشرات المذكورة.

أما كلية العلوم لطلاب علمي رياضة، فتراوحت الحدود الدنيا في الجامعات الحكومية بين 220 و240 درجة، بما يعادل نسبًا تتراوح بين 68.75% و75%، بحسب التوزيع الجغرافي والمحافظة.

وسجلت كلية الزراعة حدًا أدنى بلغ نحو 220 درجة، أي ما يعادل 68.75%، بينما تراوحت الحدود الدنيا المتوقعة لكليات الألسن بين 250 و265 درجة تقريبًا، بنسب تتراوح بين 78% و82.81%.

مؤشرات كليات التربية والتجارة والآداب والحقوق

وتظهر مؤشرات العام الماضي أن كليات التربية، تخصص رياضة وعام، تراوحت حدودها الدنيا بين 220 درجة بنسبة 68.75%، وحتى 245 درجة، بنسبة تقترب من 76%.

كما بلغ الحد الأدنى لكلية التجارة نحو 220 درجة، أي ما يعادل 68.75%، بينما تراوحت الحدود الدنيا لكلية الآداب بين 210 و220 درجة، بنسب تتراوح بين 65% و68.75%.

أما كلية الحقوق، بنظامي الانتظام والانتساب، فتراوحت حدود القبول بين 205 و220 درجة، بنسبة تتراوح بين 64% و68.75%.

وتعطي هذه المؤشرات الطلاب صورة أولية عن طبيعة الخيارات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026، إلا أن الحدود النهائية لا يمكن حسمها إلا بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة التنسيق الرسمية.



مؤشرات القبول لا تعني الحدود النهائية

وتظل جميع النسب والدرجات الواردة في هذه المؤشرات استرشادية، لأنها تستند إلى نتائج ومؤشرات تنسيق العام الماضي، بينما يتحدد القبول في تنسيق الجامعات 2026 وفق النتائج الفعلية للطلاب وأعداد المتقدمين ومجموع كل طالب وترتيب رغباته والأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد.

ومن ثم، فإن الطلاب الحاصلين على 60% أو 59% أو 58% أو حتى 50% يمكنهم الاستفادة من مؤشرات العام الماضي في ترتيب خياراتهم، مع ضرورة انتظار الحدود الرسمية التي تعلنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ينبغي على طلاب علمي رياضة بشكل خاص مراجعة جميع القطاعات المتاحة أمامهم، وعدم الاقتصار على كلية أو تخصص واحد، خاصة مع اختلاف الحدود الدنيا من جامعة إلى أخرى، وتأثرها بالتوزيع الجغرافي وعدد الأماكن الشاغرة.