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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو مجموعك من 50% لـ60%.. إليك قائمة كليات ومعاهد متاحة

تنسيق الكليات 2026
تنسيق الكليات 2026
رشا عوني

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 ، و موعد تنسيق المرح الثالثة، ويترقب الطلاب الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة، خاصة الطلبة الحاصلين على مجموع ما بين 50% إلى 60٪؜ ، حيث هناك قائمة كليات ومعاهد مناسبة لهذا المنجمون وفقا امؤشرات تنسيق 2025 العام الماضي. 

كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

تشير مؤشرات التنسيق إلى إمكانية الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، أبرزها:

  • كلية التربية بنات جامعة عين شمس (رياضة).
  • كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.
  • المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر.
  • المعهد العالي للفراعنة شعبة علوم الحاسب بسقارة.
  • كلية التربية شعبة التربية الفنية بجامعة السويس.
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.
  • كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.
  • كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.
  • كلية التربية النوعية جامعة بنها.
  • كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.
  • كلية التربية بجامعة بورسعيد.
  • كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.
  • كلية التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.
  • كلية التربية جامعة المنصورة (رياضة).
  • كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعات بني سويف والمنيا.
  • كليات السياحة والفنادق بعدد من الجامعات الحكومية.

 

كليات ومعاهد تقبل من 59% فأقل

وتضم قائمة الكليات والمعاهد التي جاءت ضمن مؤشرات التنسيق للطلاب الحاصلين على نحو 59%:

  • كليات التربية النوعية بعدد من الجامعات.
  • كليات الاقتصاد المنزلي.
  • كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.
  • معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.
  • المعاهد العليا للغات والترجمة.
  • كليات الخدمة الاجتماعية.
  • كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
  • معاهد ترميم الآثار.
  • كليات التربية الرياضية ببعض الجامعات.

كليات تقبل من 58% فأقل

كما أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 58% بعدد من الكليات والمعاهد، من بينها:

  • كليات التربية النوعية.
  • كليات التربية الرياضية.
  • كليات السياحة والفنادق.
  • معاهد نظم المعلومات والإدارة.
  • معاهد اللغات والترجمة.
  • معاهد العلوم الإدارية.
  • كليات الاستزراع المائي والمصايد.
  • كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك.

كليات ومعاهد تقبل من 50%

ووفقًا لمؤشرات التنسيق، يوجد عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سجلت حدًا أدنى بلغ 50%، أبرزها:

  • كليات التربية الرياضية (بنين وبنات) في عدد من الجامعات.
  • المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة.
  • المعاهد العليا لنظم المعلومات.
  • المعاهد العليا للسياحة والفنادق.
  • المعاهد التجارية والفنية.
  • معاهد العلوم الإدارية.
  • المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.
  • المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية.
  • الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).
  • المعاهد التكنولوجية المتخصصة في العلوم المالية والإدارية.
تنسيق المرحلة الثالثة كليات تقبل من 50 معاهد تقبل من 50 تنسيق الجامعات 2026 تنسيق المرحلة الثانية

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