لو مجموعك من 50% لـ60%.. إليك قائمة كليات ومعاهد متاحة

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 ، و موعد تنسيق المرح الثالثة، ويترقب الطلاب الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة، خاصة الطلبة الحاصلين على مجموع ما بين 50% إلى 60٪ ، حيث هناك قائمة كليات ومعاهد مناسبة لهذا المنجمون وفقا امؤشرات تنسيق 2025 العام الماضي.
كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة
تشير مؤشرات التنسيق إلى إمكانية الالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر، أبرزها:
- كلية التربية بنات جامعة عين شمس (رياضة).
- كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.
- المعهد العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للفراعنة شعبة علوم الحاسب بسقارة.
- كلية التربية شعبة التربية الفنية بجامعة السويس.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.
- كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح.
- كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.
- كلية التربية النوعية جامعة بنها.
- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.
- كلية التربية بجامعة بورسعيد.
- كلية التربية بجامعة جنوب الوادي.
- كلية التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس.
- كلية التربية جامعة المنصورة (رياضة).
- كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعات بني سويف والمنيا.
- كليات السياحة والفنادق بعدد من الجامعات الحكومية.
كليات ومعاهد تقبل من 59% فأقل
وتضم قائمة الكليات والمعاهد التي جاءت ضمن مؤشرات التنسيق للطلاب الحاصلين على نحو 59%:
- كليات التربية النوعية بعدد من الجامعات.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
- كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.
- معاهد الحاسبات ونظم المعلومات.
- المعاهد العليا للغات والترجمة.
- كليات الخدمة الاجتماعية.
- كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
- معاهد ترميم الآثار.
- كليات التربية الرياضية ببعض الجامعات.
كليات تقبل من 58% فأقل
كما أظهرت مؤشرات تنسيق العام الماضي إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مجموع يقارب 58% بعدد من الكليات والمعاهد، من بينها:
- كليات التربية النوعية.
- كليات التربية الرياضية.
- كليات السياحة والفنادق.
- معاهد نظم المعلومات والإدارة.
- معاهد اللغات والترجمة.
- معاهد العلوم الإدارية.
- كليات الاستزراع المائي والمصايد.
- كليات تكنولوجيا المصايد والأسماك.
كليات ومعاهد تقبل من 50%
ووفقًا لمؤشرات التنسيق، يوجد عدد كبير من الكليات والمعاهد التي سجلت حدًا أدنى بلغ 50%، أبرزها:
- كليات التربية الرياضية (بنين وبنات) في عدد من الجامعات.
- المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة.
- المعاهد العليا لنظم المعلومات.
- المعاهد العليا للسياحة والفنادق.
- المعاهد التجارية والفنية.
- معاهد العلوم الإدارية.
- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.
- المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية.
- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).
- المعاهد التكنولوجية المتخصصة في العلوم المالية والإدارية.