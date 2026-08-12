قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شروط تقليل الاغتراب 2026 واستخراج بطاقة الترشيح

تقليل الاغتراب2026
تقليل الاغتراب2026
رشا عوني

يترقب طلبة الثانوية العامة موعد فتح باب التسجيل في تقليل الاغتراب2026 وذلك للطلاب الذين حصلوا على نتيجة تنسيق بكلية بعيدة عن أمكانهم وبمحافظات أخرى، حيث يتمكن الطلبة من تقديم طلب تقليل الاغتراب أونلاين بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة. 

موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

موعد تقليل الاغتراب 2026


‎لم يتم فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 إلا بعد انتهاء المراحل المحددة للتنسيق وإعلان النتائج الخاصة بها، على أن تحدد وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي للتقديم وتعلنه للطلاب.


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتمكن الطلاب المستحقون من تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة المحددة.

ويقتصر التقديم على الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

‎رابط تقليل الاغتراب 2026


‎يستطيع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب 2026 إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل طلبات التحويل رسميًا.

يتم تقديم طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يحتاج الطالب إلى التوجه إلى مكتب التنسيق لتقديم الطلب، حيث إن التحويلات تتم إلكترونيا فقط، ولا توجد أي تحويلات ورقية.
 

آخر موعد لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025.. تفاصيل مهمة - الوطن

متى يفتح موقع تقليل الاغتراب ؟

ويتم تحديد موعد التقديم بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، على أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي من خلال بياناتها الرسمية وموقع التنسيق الإلكتروني.

شروط تقليل الاغتراب 2026

- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.

- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

خطوات استخراج بطاقة الترشيح للجامعات 2026

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

-اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

-إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

-الضغط على عرض النتيجة.

-ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

-طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها ضمن الأوراق المطلوبة عند استكمال إجراءات التقديم.

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026


يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية..


‎الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
‎اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
‎تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
‎اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.
‎تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.
‎مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.
‎طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل وموعد مرحلة تقليل الاغتراب 2026 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، على أن يتم فتح باب التحويلات أمام الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. ويشمل تقليل الاغتراب التحويل بين الكليات طبقًا للقواعد المنظمة، وفي حدود النسبة والطاقة الاستيعابية المقررة، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. ومن المقرر أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي ورابط تسجيل طلبات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

شروط تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب2026 تقليل الاغتراب موعد فتح تقليل الاغتراب استخراج بطاقة الترشيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد