شروط تقليل الاغتراب 2026 واستخراج بطاقة الترشيح

يترقب طلبة الثانوية العامة موعد فتح باب التسجيل في تقليل الاغتراب2026 وذلك للطلاب الذين حصلوا على نتيجة تنسيق بكلية بعيدة عن أمكانهم وبمحافظات أخرى، حيث يتمكن الطلبة من تقديم طلب تقليل الاغتراب أونلاين بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد تقليل الاغتراب 2026



‎لم يتم فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 إلا بعد انتهاء المراحل المحددة للتنسيق وإعلان النتائج الخاصة بها، على أن تحدد وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي للتقديم وتعلنه للطلاب.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتمكن الطلاب المستحقون من تسجيل طلبات التحويل خلال الفترة المحددة.

ويقتصر التقديم على الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

‎رابط تقليل الاغتراب 2026



‎يستطيع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب 2026 إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل طلبات التحويل رسميًا.

يتم تقديم طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يحتاج الطالب إلى التوجه إلى مكتب التنسيق لتقديم الطلب، حيث إن التحويلات تتم إلكترونيا فقط، ولا توجد أي تحويلات ورقية.



متى يفتح موقع تقليل الاغتراب ؟

ويتم تحديد موعد التقديم بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، على أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي من خلال بياناتها الرسمية وموقع التنسيق الإلكتروني.

شروط تقليل الاغتراب 2026

- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.

- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

خطوات استخراج بطاقة الترشيح للجامعات 2026

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

-اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

-إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

-الضغط على عرض النتيجة.

-ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

-طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها ضمن الأوراق المطلوبة عند استكمال إجراءات التقديم.

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026



‎يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية..



‎الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

‎اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

‎تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

‎اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.

‎تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.

‎مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.

‎طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل وموعد مرحلة تقليل الاغتراب 2026 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، على أن يتم فتح باب التحويلات أمام الطلاب وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. ويشمل تقليل الاغتراب التحويل بين الكليات طبقًا للقواعد المنظمة، وفي حدود النسبة والطاقة الاستيعابية المقررة، مع ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. ومن المقرر أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي ورابط تسجيل طلبات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.