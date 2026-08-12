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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال يجدد اهتمامه بضم إزري كونسا من أستون فيلا

المدافع الإنجليزي إزري كونسا
المدافع الإنجليزي إزري كونسا
أ ش أ

جدد نادي أرسنال اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي إزري كونسا، لاعب أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي اللندني في تدعيم خط دفاعه، وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية

ويبلغ كونسا من العمر 28 عامًا، ولا يزال يقضي عطلته بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ولذلك سيغيب عن مواجهة أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان في مباراة كأس السوبر يوم الأربعاء.

وكان أرسنال قد تقدم بعرض أول للتعاقد مع كونسا خلال الصيف، بلغت قيمته نحو 30 مليون جنيه إسترليني، لكن العرض قوبل بالرفض، خاصة أن أستون فيلا يقدر قيمة مدافعه بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

وقدم كونسا موسمًا مميزًا مع أستون فيلا، حيث شارك في 48 مباراة خلال الموسم الماضي، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

وبعد أن حسم أرسنال صفقة التعاقد مع برونو جيماريش قادمًا من نيوكاسل، أصبح النادي يركز حاليًا على تدعيم خط الدفاع، ويُعد كونسا أحد أبرز أهدافه، خصوصًا بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

لكن أرسنال يدرك أنه سيكون مطالبًا بتقديم عرض أعلى بكثير من عرضه الأول إذا أراد إقناع أستون فيلا بالتخلي عن المدافع الإنجليزي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيوافق على بيع كونسا بأقل من قيمته المقدرة بـ60 مليون جنيه إسترليني.

وفي الوقت ذاته، كشف موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية أن أرسنال أجرى محادثات استكشافية مع توتنهام بشأن قائد الفريق الأرجنتيني كريستيان روميرو، إلا أن توتنهام لا يملك أي نية لبيع المدافع البالغ من العمر 28 عامًا إلى غريمه في شمال لندن.

وكانت إصابة في الركبة قد أبعدت روميرو عن الجزء الأخير من الموسم المحلي، لكنه عاد للمشاركة أساسيًا مع منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم، الذي خسره أمام إسبانيا.

إزري كونسا أرسنال أستون فيلا

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