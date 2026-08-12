المحمدي: إيمري أعاد أستون فيلا إلى المحافل الأوروبية

أشاد أحمد المحمدي، نجم الكرة المصرية وسفير نادي أستون فيلا الإنجليزي، بالمجهود الذي بذله المدرب الإسباني أوناي إيمري مع الفريق، ودوره في إعادة النادي للمشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال المحمدي في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»: “يوم كبير بعد نهائي اليوروبا ليج والفوز ببطولة أوروبية منذ 1982، كان دافعًا قويًا لجمهور أستون فيلا”.

وأضاف: “منذ قدوم أوناي إيمري والمشاركة في كل موسم بالبطولات الأوروبية، أعطت حماسا كبيرا جدًا للجمهور، فمنذ سنتين قدمنا مباراة كبيرة أمام باريس سان جيرمان في فيلا بارك في التشامبيونزليج، وكنا على بعد خطوة من الفوز، ولكن لم يحالفنا الحظ”.

وتابع: “الموسم الماضي أستون فيلا قدم أداءً جيدًا في المباراة النهائية، وأوناي إيمري استطاع إعادة أستون فيلا للمحافل الأوروبية ويفوز ببطولة غابت لمدة كبيرة عنهم”.

وواصل: “في الفترة الأخيرة كانت هناك بعض التغييرات من خلال الإطار الفني واللاعبين ورحيل بعض الأعضاء من الجهاز الفني، وكذلك لاعبين كبار شاركوا بشكل كبير جدًا في هذه البطولة”.

وأتم: “الفترة دي بالنسبة لأوناي إيمري هي الأصعب منذ قدومه لأستون فيلا، وبخاصة بعد رحيل بعض أعضاء الجهاز الفني و4 لاعبين كانوا موجودين بشكل أساسي في السنوات الأخيرة”.

ويشارك باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي؛ بعدما حافظ على لقبه وحصد بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، فيما حقق أستون فيلا بطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي أستون فيلا مع باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب سالزبورج، في نهائي السوبر الأوروبي.