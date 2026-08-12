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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تعزي مصر في ضحايا حادث الإسماعيلية: نتضامن مع شعبكم في المصاب الأليم

وزيرا الخارجية المصري والسوري
وزيرا الخارجية المصري والسوري
القسم الخارجي

أعربت الجمهورية العربية السورية، الأربعاء، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى مصر، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع بمنطقة الدواويس في محافظة الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان، إن سوريا تتقدم بالتعازي إلى مصر في ضحايا الحادث المروري الأليم، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب المصري وتضامنها معه في هذا الظرف الصعب.

وكان الحادث قد وقع إثر تصادم سيارتي نقل عمال في منطقة الدواويس بالإسماعيلية، ما أدى إلى سقوط 18 قتيلًا وإصابة 29 آخرين وفق أحدث البيانات المحلية المنشورة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن النيابة العامة، أن الحادث وقع بعدما انفجر الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.

ويأتي البيان السوري؛ في إطار العلاقات بين القاهرة ودمشق، ويعكس تضامن الحكومة السورية مع مصر في أعقاب الحادث الذي أثار حالة من الحزن، خاصة مع سقوط عدد كبير من العمال في الواقعة.

وشهدت قرى بمحافظة الشرقية مراسم تشييع جماعي لعدد من الضحايا، وسط حضور واسع من أسرهم وذويهم، بينما واصلت الفرق الطبية في مستشفيات الإسماعيلية تقديم العلاج للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية.

وأكدت الخارجية السورية، من خلال تعزيتها، تضامنها مع مصر وشعبها، في رسالة تعكس الطابع الإنساني للبيان الرسمي السوري، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الطبية والقانونية المرتبطة بالحادث وتحديد المسؤوليات والملابسات الكاملة للواقعة.

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