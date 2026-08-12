إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

تعرض يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام بادالونا الإسباني، المقامة ضمن تحضيرات المارد الأحمر للموسم الكروي الجديد.

وكشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بلعمري تعرض للإصابة على مستوى الركبة خلال اللقاء، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات للخضوع للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة والاطمئنان على حالته.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بالتواء في الركبة، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة وفقًا لتقييم الجهاز الطبي للفريق.

وتأتي إصابة بلعمري خلال معسكر الأهلي المقام حاليًا في إسبانيا، والذي يخوضه الفريق تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدد من البطولات خلال الموسم المقبل، أبرزها بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وفي مقدمتها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.