برلماني: التحول الرقمي يعيد صياغة منظومة الرعاية الصحية ويرفع كفاءة الخدمات

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والبيانات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير جودة الخدمات الطبية وتحسين تجربة المواطنين داخل المنشآت الصحية.

وأوضح العطار، في تصريحات خاصة، أن ربط المنشآت الصحية بشبكات الألياف الضوئية وتوفير التطبيقات والمنظومات الرقمية يسهم في تسريع الحصول على الخدمات، وتحسين إدارة الملفات الطبية، وتقليل الإجراءات الورقية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الصحية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ميكنة المستشفيات والمعامل وأقسام الأشعة

وأشار إلى أن ميكنة المستشفيات والمعامل وأقسام الأشعة والوحدات والمراكز الصحية تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية استكمال عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التكنولوجية وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الحديثة لضمان الاستفادة القصوى منها.

وشدد عضو لجنة الصحة على ضرورة استمرار العمل على تطوير الملف الطبي الإلكتروني للمواطن وربط البيانات الصحية بصورة آمنة ومتكاملة، بما يسهل متابعة الحالة الصحية للمريض ويحسن مستوى التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمة، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة مباشرة لتقديم خدمة صحية أسرع وأكثر دقة وجودة.