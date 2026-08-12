برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة تعزز القيمة المضافة

أشاد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء، وتعظيم القيمة المضافة لها، إلى جانب الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توطين هذه الصناعات يتجاوز فكرة استغلال الموارد الطبيعية، ليصبح جزءًا من رؤية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة تمثل ثروة استراتيجية يمكن أن تدعم صناعات متعددة وتفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج.

تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام

وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى الصناعات المرتبطة بهذه الموارد.

وأكد عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس بشأن دعم التصنيع المحلي في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة البطاريات ومهمات الكهرباء، تتكامل مع تنمية الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة، بما يمكن مصر من بناء سلاسل إنتاج محلية أكثر قوة وتقليل الاعتماد على الخارج.

وشدد سمير على أهمية توجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم، وعدم الاكتفاء باستخراج الخامات، حتى تصبح مصر قادرة على إنتاج منتجات نهائية أو وسيطة ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الربط بين أمن الطاقة وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد يمكن أن يشكل أحد محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.

واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن دعم التصنيع المحلي يجب أن يكون أولوية مستمرة، قائلًا إن «الثروة الحقيقية ليست في امتلاك الخامة فقط، وإنما في القدرة على تحويلها إلى صناعة ومنتج وفرص عمل وقيمة مضافة داخل مصر».