البابا تواضروس عن حادثي الإسماعيلية والتجمع: نعزي أسر الضحايا ونحن نؤمن تمامًا أن حياتنا هي فى يد الله

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في رحيل نيافة الأنبا يوحنا الأسقف العام، الذي تنيح أمس الأول بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك قبل بدء عظة الأربعاء الأسبوعية لقداسته والتي ألقاها في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم.

وقال قداسته في سياق التعزية: "نودع على رجاء القيامة مثلث الرحمات الأنبا يوحنا الأسقف العام، وهو راهب من دير القديس الأنبا مقار ثم التحق بدير الأنبا بيشوى وقد اختاره البابا شنودة لكي ما يكون أحد أعضاء السكرتارية فرسمه اسقفًا وخدم مع البابا شنودة لوقت طويل في عمل السكرتارية. تخرج من كليه الزراعة وصار كاهنًا عام ١٩٨٨ وأسقفًا عامًا عام ١٩٩١ وبدأ يخدم في السكرتاريه مع قداسة البابا شنودة وخدم في منطقة كنائس مصر القديمة وقد تعرض لمتاعب صحية كثيرة ألزمته أن يعيش في الولايات المتحدة ليتلقى العلاج هناك وكانت كنيسة العذراء في ولاية مينيسوتا هي التي تقوم بخدمته ورعايته، وسوف يكون الجناز في أمريكا يوم الاثنين القادم، نطلب صلواته لأجلنا ولأجل الكنيسة".

وعن الحوادث التي وقعت الأيام القليلة الماضية، قال قداسة البابا: "نعزي كل الأسر في حادث الإسماعيلية، أسر الضحايا والمصابين، وقد وقفت الدولة بجانبهم ابتداءً من السيد الرئيس في هذا الحادث المؤلم الذي حدث بسبب الإهمال".

وأضاف: "كذلك نعزي أسرة حادث التجمع الخامس، كل الأسرة والأحباء، ونحن نؤمن تمامًا أن حياتنا هي فى يد الله".