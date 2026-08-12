الجرام يتجاوز الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء، لتستمر الارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 7200 جنيه للشراء بدون دمغة او مصنعية.



يترقب الذهب في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع توجه المستثمرين لتقييم مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

في وقت حافظ فيه المعدن النفيس على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في شهرين، بينما انعكست التحركات العالمية وسعر صرف الدولار على الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4401 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6330 جنيهًا بدون مصنعية. وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7200 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 50.400 ألف جنيه

ويظل مستوى 4400 دولار للأونصة محورياً للذهب العالمي، بينما يمثل 6300 جنيه للجرام مستوى مقاومة مهماً للذهب عيار 21 في السوق المصري، وستحدد بيانات التضخم الأمريكية قدرة الأسعار على مواصلة الصعود أو الدخول في موجة تصحيح.