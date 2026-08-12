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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة أمنية في طهطا.. ضبط 25 محكوما و74 لفافة شابو بحوزة تاجري مخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة أمنية جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة، من خلال حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة طهطا، وأسفرت عن ضبط عدد من المحكوم عليهم، إلى جانب ضبط متهمين للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض.

حملة أمنية مكبرة بطهطا

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمتابعة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس إدارة البحث الجنائي.

فيما قادها الرائد عبد الله أبو عقيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بمشاركة معاونيه الرائد أحمد أبو سحوب والنقيب هيثم عبد الحميد.

واستهدفت الحملة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين، إلى جانب تكثيف التحريات والملاحقات الأمنية لمواجهة حائزي ومتجري المواد المخدرة، خاصة في إطار الحملات المستمرة لضبط العناصر الإجرامية بدائرة القسم.

ضبط 25 محكومًا واثنين للاشتباه في تجارة المخدرات

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 شخصًا محكومًا عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تمكنت القوات من ضبط شخصين للاشتباه في اتجارهما بالمواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على 74 لفافة من مخدر الشابو، والتي تم التحفظ عليها، فيما ضُبط بحوزة المتهم الثاني كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكثفة بدوائر الأقسام والمراكز، لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام، والتصدي بحسم لحيازة وترويج المواد المخدرة والأسلحة، بما يسهم في تعزيز حالة الانضباط الأمني ومواجهة صور الخروج على القانون.

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