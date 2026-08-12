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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سائق أتوبيس في تصادم مروع مع سيارة نقل بطريق سوهاج الصحراوي الشرقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي سائق أتوبيس مصرعه؛ إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق سوهاج الصحراوي الشرقي، اتجاه محافظة قنا، بدائرة مركز أخميم، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع آثار الحادث ورفع المركبات من الطريق.

مصرع سائق أتوبيس في حادث تصادم بأخميم

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا عند الكيلو 52 بدائرة مركز أخميم، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة قنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع تداعيات التصادم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تبين من المعاينة الأولية وفاة سائق الأتوبيس متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث.

وتم نقل جثمان سائق الأتوبيس إلى المستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تعمل الجهات المعنية على رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بالطريق، مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع حدوث تكدسات مرورية في موقع الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ومدى وجود مصابين آخرين من عدمه، فضلًا عن حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن التصادم.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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