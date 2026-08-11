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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج : بدء تدفيع الغاز الطبيعي في ساقلتة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن التوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى جميع مدن وقرى المحافظة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اليوم بدء تدفيع الغاز الطبيعي بمدينة ساقلتة، عقب انتهاء الشركة المنفذة "مودرن جاس" من تنفيذ إحدى وحدات تخفيض الضغط بالمدينة.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن توصيل الغاز الطبيعي لمختلف مدن وقرى المحافظة يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى المرافق والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

واكد استمرار المحافظة في متابعة تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، والعمل على سرعة استكمال الأعمال بالمناطق المستهدفة.

ووجه " راشد " بالتيسير على أهالي ساقلتة، وإجراء التعاقدات بمقر مجلس المدينة، بالتنسيق مع مسئولي الشركة المنفذة، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويسهم في سرعة إنهاء إجراءات التوصيل.

واكد على ضرورة متابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي التي ستتواصل تباعًا لتغطية مختلف أنحاء المدينة، وفقًا لخطة التنفيذ، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين.

ومن جانبه، أوضح علاء شعرواي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن الشركة المنفذة "مودرن جاس" ستقوم بإعداد بيان بالمستندات والإجراءات المطلوبة للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي، وسيتم نشره وإعلانه للمواطنين بالمدينة فور الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لبدء إجراءات توصيل الخدمة إلى الوحدات السكنية.

كما أكد المهندس أحمد غباشي رئيس شركة الغاز بسوهاج، أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل وفق خطة طموحة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المناطق المستحقة للخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بما يحقق التنمية المنشودة ويعزز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

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