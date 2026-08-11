ضبط مكتبة استولت على حقوق ملكية فكرية لشركة شهيرة في سوهاج

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملة مكثفة استهدفت المنشآت المكتبية والتجارية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الرقابة وفحص شكاوى استغلال العلامات التجارية والاعتداء على حقوق النشر والطباعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى المكتبات الشهيرة بدائرة قسم ثان سوهاج بمنطقة مدينة ناصر، لقيامها بانتهاك حقوق النشر والطباعة لإحدى الشركات المعروفة.

محافظة سوهاج

وطباعة الكتب والملخصات الخاصة بمنتجات الشركة الشاكية بدون وجه حق، مما يشكل تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية والنشر.

وتمكنت الحملة من التحفظ على أعداد كبيرة من الكتب المقلدة، ومصادرة ماكينة الطباعة المستخدمة في أعمال التقليد ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من أوراق التصوير المعدة للاستخدام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، صرح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بأن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات لقرصنة حقوق الملكية الفكرية أو تزوير المطبوعات والكتب الدراسية.

وأكد "التوني" أن أجهزة الرقابة التموينية مستمرة في ملاحقة كافة الأنشطة غير المشروعة لحماية حقوق الشركات والمواطنين على حد سواء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لفرض الانضباط داخل أسواق المحافظة.