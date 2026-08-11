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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«إحنا معاك لحد ما تطمن».. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ الطفل محمود شادي ويوجه بنقله للعلاج بأسيوط

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في استجابة عاجلة لحالة الطفل محمود شادي، حرص اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على زيارة الطفل والاطمئنان على حالته الصحية، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والتيسيرات العلاجية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة لضمان حصوله على أفضل خدمة علاجية ممكنة.

محافظة سوهاج

وخلال زيارته، أكد محافظ سوهاج لأسرة الطفل أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم له، قائلًا لوالد الطفل:" إحنا معاك لحد ما تطمن"، مشددًا على استمرار متابعة الحالة حتى الوصول إلى أفضل تحسن ممكن والاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل فورًا إلى محافظة أسيوط، وذلك بعد التنسيق مع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لاستقبال الطفل داخل مستشفى الإيمان بأسيوط وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

كما أصدر محافظ سوهاج توجيهاته إلى وكيل مديرية الصحة بإعداد تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للطفل، يتضمن كافة التفاصيل الطبية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات العلاجية وتحديد احتياجاته بصورة دقيقة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات الطبية المطلوبة، وتوفير الأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية التي تحتاجها حالة الطفل، مع متابعة تطورات وضعه الصحي بشكل مستمر، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان عدم وجود أي معوقات أمام حصوله على العلاج.

وأكد اللواء طارق راشد أن التعامل مع الحالة بدأ منذ اللحظات الأولى لعرض مشكلة الطفل، حيث تم توجيه الجهات المختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، والعمل على توفير احتياجاته الطبية دون تأخير.

وتأتي استجابة محافظ سوهاج تأكيدًا على حرص أجهزة المحافظة على سرعة التدخل في الحالات الإنسانية والصحية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة الأطفال، والعمل على تسخير الإمكانات المتاحة لتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.

ومن المقرر أن يتم نقل الطفل بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الإيمان بأسيوط، لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج تحت إشراف الفريق الطبي المختص، مع استمرار متابعة حالته بالتنسيق بين محافظتي سوهاج وأسيوط.

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