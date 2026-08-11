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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج في 24 ساعة.. 26 ألف مشروع للشباب وإحالة مسؤول زراعي للنيابة ومشاجرتان تنتهيان بقتيل ومصابين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الأحداث والقرارات الهامة التي تصدرت المشهد، تنوعت بين ملفات التنمية ودعم الشباب، والاستجابة للحالات الإنسانية، ومواجهة المخالفات الإدارية، إلى جانب وقائع أمنية وحوادث مؤسفة شهدتها مراكز المحافظة.

26 ألف مشروع.. و164 ألف فرصة عمل لشباب سوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تنفيذ 26 ألفًا و605 مشروعات ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بإجمالي تمويل تخطى 6 مليارات جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى يونيو الماضي.

وأوضح المحافظ أن إجمالي قيمة المشروعات بلغ نحو 6 مليارات و10 ملايين و314 ألف جنيه، ساهمت في توفير 164 ألفًا و986 فرصة عمل لأبناء وشباب المحافظة.

وأكد استمرار سوهاج في تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ مشروعات «مشروعك»، مشيرًا إلى إتاحة خدمات البرنامج أمام الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع تقديم الدعم وتيسير الإجراءات من خلال مقرات البرنامج المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

استجابة عاجلة لإنقاذ طفل من دار السلام

وفي استجابة سريعة لاستغاثة أسرة الطفل «محمود شادي»، ابن قرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، وجّه محافظ سوهاج ببدء الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه، عقب تدهور حالته الصحية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع أسرة الطفل وفحص حالته بشكل عاجل، فيما جرى توجيه إدارة الطب العلاجي لإعداد تقرير طبي شامل عن حالته ووضع البروتوكول العلاجي المناسب، بالتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعي.

وشدد المحافظ على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين والحالات الإنسانية تأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

إحالة مدير جمعية زراعية للنيابة في أخميم

وفي ملف الرقابة ومواجهة الفساد، قرر اللواء طارق راشد إحالة مدير الجمعية الزراعية بقريتي الكولا والأحايوة شرق بمركز أخميم إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامات بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين دون وجه حق.

وجاء القرار عقب تلقي شكاوى من عدد من المزارعين، وكشفت التحقيقات الأولية بالشؤون القانونية عن اتهامات بتحصيل مبالغ مالية أثناء إنهاء إجراءات صرف الأسمدة، فضلًا عن حرمان بعض المزارعين من كامل مستحقاتهم والامتناع عن الصرف للبعض.

وأكد المحافظ عدم التهاون مع أي مخالفات مالية أو إدارية تمس حقوق المواطنين أو تعطل وصول الدعم لمستحقيه.

مشاجرة بسبب أحواض الأسماك تنتهي دون إصابات

وعلى الصعيد الأمني، شهدت دائرة قسم ثان سوهاج مشاجرة بين 8 أشخاص بسبب خلافات حول أولوية تقسيم وتوزيع أحواض الأسماك التابعة للثروة السمكية.

وتدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، حيث تبين أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية تطورت إلى تبادل للسب والضرب، دون وقوع إصابات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

مشاجرة دامية في أخميم.. قتيل ومصابان بسبب أولوية تحميل الركاب

وفي واقعة أكثر دموية، شهد شارع الترعة المردومة بدائرة مركز أخميم مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على خلفية خلافات سابقة حول أولوية تحميل الركاب بمركبات التوك توك.

وأسفرت الواقعة عن مصرع حسين م. ع، في العقد السادس من العمر، وإصابة علي م. ف بجرح نافذ بالصدر، إلى جانب إصابة نجله «بسام» بجرح قطعي بالظهر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من فض المشاجرة وضبط أطرافها، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

نهاية مأساوية لطفلة داخل منزل أسرتها بجرجا

وشهد مركز جرجا واقعة مؤسفة، حيث لقيت طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها.

وبحسب التحريات الأولية، فقد وقع الحادث بصورة عرضية أثناء وجود الطفلة داخل المنزل، ولم تتهم أسرتها أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.

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