باحث سياسي: عقلية الحرس الثوري الإيراني جزء كبير من مشكلة التوصل إلى اتفاق

قال الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، إنّ البيت الأبيض ينتظر لمعرفة ما يحدث داخل إيران، في ظل استمرار الحصار الأمريكي واتخاذ وزارة الخزانة إجراءات أخرى ضد طهران من الجانب المالي، إلى جانب حدوث تغييرات داخل القيادة الإيرانية ومجلس الأمن القومي.

وأشار، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود شائعات حول صحة المرشد الأعلى، لافتًا إلى أنه لم يظهر منذ فترة طويلة، كما لم يُعرض الفيديو الحديث الذي وعدت به القيادة الإيرانية.

وأضاف أن هناك ربما خلافات بين أفراد فريق التفاوض الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يركز حاليًا على المسار الاقتصادي واستمرار الحصار.

وأوضح أن عقلية الحرس الثوري الإيراني تمثل جزءًا كبيرًا من المشكلة، في ظل وجود فصائل أخرى داخل إيران تريد عقد صفقة والمضي قدمًا، بينما تبدو قيادة الحرس الثوري عازمة على اتخاذ المسار الأصعب وفرض شروط على الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز، وهي شروط لن توافق عليها واشنطن.

وأوضح روبنز أن الأمر يتعلق أيضًا بإيران أمام المجتمع الدولي فيما يخص مضيق هرمز وحرية الملاحة، مشيرًا إلى أن اليابان دعت إلى حرية الملاحة.

وأضاف أن أي تفاهم بين إيران وعُمان يعتمد على نوع الاتفاق الذي سيتوصل إليه الجانبان، وفقًا للجزء الخامس من مذكرة التفاهم، وربما يكون تفاهمًا تقبله الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وتلتزم به إيران.