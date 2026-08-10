عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "شبح الإفلاس يطارد طهران.. الحصار البحري الأمريكي يدفع اقتصاد إيران نحو الهاوية"، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبيعة التعامل مع إيران في المرحلة الحالية بأنها أشبه بـ"مباراة في شطرنج"، مرجحاً كفة الضغط الاقتصادي على الخيار العسكري.

وفي أحدث تصريحات له، قال ترامب في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس إن الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران أدى إلى تحولها لوضع اقتصادي سيئ للغاية، الأمر الذي قد يجبرها على الانصياع لشروط إنهاء الحرب.

وعلى مدار أشهر المواجهة بين واشنطن وطهران، لجأت إدارة ترامب إلى استخدام الحصار الاقتصادي كسلاح ضد إيران، عبر تشديد الحصار البحري واستهداف صادرات النفط وفرض مزيد من العقوبات عليها.

اتجاه ترامب نحو الضغط الاقتصادي يأتي بالتزامن مع قائمة جديدة من المطالب التي قدمتها إيران للسماح بعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي لم يبدِ ترامب أي موقف حيالها.

وعلى نفس المسار، جاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قال إن واشنطن تستخدم مزيجاً من أدوات الضغط الدبلوماسية والاقتصادية إلى جانب العسكرية، من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة تنهي الحرب وترضي الولايات المتحدة.

على جانب آخر، رجح مسؤولون أمريكيون أن يكون سبب ابتعاد ترامب عن خيار التصعيد هو الضغوط الداخلية المدفوعة بتراجع شعبية الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

شبكة سي إن إن نقلت عن مصادر عسكرية أيضاً أن إدارة ترامب تواجه موقفاً حرجاً في ظل تواتر المعلومات حول نقص مخزون بعض الأسلحة، إضافة إلى تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى نحو 340.8 مليون برميل جراء السحب المتواصل لتعويض اضطراب الإمدادات العالمية، وفقاً لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبينما تحاول واشنطن إبقاء كل الخيارات على الطاولة، يبدو أن ترامب استمع إلى الأصوات المتعالية في الداخل الرافضة للحرب، ويفضل في هذه المرحلة تحريك قطع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، لتبقى المواجهة مع إيران مباراة شطرنج مفتوحة يحاول كل طرف فيها تحسين موقعه وانتزاع أكبر قدر من التنازلات قبل أن تحين لحظة الحسم.