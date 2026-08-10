قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيت الوطن.. الإسكان تبدأ غدا إرسال رسائل ترتيب أولوية التخصيص للحاجزين بالمرحلة الـ11

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
آية الجارحي

 تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 إرسال رسائل بريد إلكتروني للحاجزين بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن»، تتضمن ترتيب وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سرعة استكمال إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» وإتاحة البيانات للحاجزين بشفافية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، سيتم البدء في إرسال ترتيبات وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بالمرحلة الحادية عشرة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، بصورة دورية ويومية خلال مواعيد العمل الرسمية، على البريد الإلكتروني المسجل لكل حاجز على الموقع الإلكتروني للمشروع، وذلك وفقًا لترتيب وصول التحويلات الوارد من البنك المركزي المصري.

وأوضح الدكتور المهندس وليد عباس أن ترتيب أولوية وصول التحويلات التنشيطية تم وفقًا لما ورد بتقرير البنك المركزي المصري، وبناءً على تاريخ حق التحويل  (Value Date)، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال التحويلات التنشيطية، والتي بدأت اعتبارًا من 23 يونيو 2026 وحتى نهاية 8 يوليو 2026.

وأضاف أن الرسائل المرسلة إلى الحاجزين ستتضمن ترتيب وصول التحويل الخاص بكل حاجز، بما يتيح لهم الاطلاع على موقفهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص، وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بكراسة شروط المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن».

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص للمرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» اعتبارًا من صباح 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

وتضم المرحلة الحادية عشرة من المشروع 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مع تخصيص قطعة أرض واحدة لكل حاجز، وفقًا لأولوية وصول التحويلات المسجلة بالتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، وخلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» لتصل إلى نحو 15,500 قطعة أرض، بما يسهم في استيعاب جميع الحاجزين وزيادة فرص التخصيص، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام المتقدمين.

وأكدت وزارة الإسكان أن إجراءات ترتيب أولوية التخصيص تتم وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مع استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال أعمال المرحلة الحادية عشرة وإتمام إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.

بيت الوطن وزارة الإسكان البنك المركزي المصري التحويلات التنشيطية أولوية التخصيص المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد