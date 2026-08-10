بيت الوطن.. الإسكان تبدأ غدا إرسال رسائل ترتيب أولوية التخصيص للحاجزين بالمرحلة الـ11

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 إرسال رسائل بريد إلكتروني للحاجزين بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن»، تتضمن ترتيب وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سرعة استكمال إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» وإتاحة البيانات للحاجزين بشفافية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، سيتم البدء في إرسال ترتيبات وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بالمرحلة الحادية عشرة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، بصورة دورية ويومية خلال مواعيد العمل الرسمية، على البريد الإلكتروني المسجل لكل حاجز على الموقع الإلكتروني للمشروع، وذلك وفقًا لترتيب وصول التحويلات الوارد من البنك المركزي المصري.

وأوضح الدكتور المهندس وليد عباس أن ترتيب أولوية وصول التحويلات التنشيطية تم وفقًا لما ورد بتقرير البنك المركزي المصري، وبناءً على تاريخ حق التحويل (Value Date)، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال التحويلات التنشيطية، والتي بدأت اعتبارًا من 23 يونيو 2026 وحتى نهاية 8 يوليو 2026.

وأضاف أن الرسائل المرسلة إلى الحاجزين ستتضمن ترتيب وصول التحويل الخاص بكل حاجز، بما يتيح لهم الاطلاع على موقفهم تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص، وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بكراسة شروط المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن».

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص للمرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» اعتبارًا من صباح 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

وتضم المرحلة الحادية عشرة من المشروع 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مع تخصيص قطعة أرض واحدة لكل حاجز، وفقًا لأولوية وصول التحويلات المسجلة بالتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، وخلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» لتصل إلى نحو 15,500 قطعة أرض، بما يسهم في استيعاب جميع الحاجزين وزيادة فرص التخصيص، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام المتقدمين.

وأكدت وزارة الإسكان أن إجراءات ترتيب أولوية التخصيص تتم وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مع استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال أعمال المرحلة الحادية عشرة وإتمام إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة.