رئيس العبور الجديدة يتفقد أعمال المرافق والطرق بأراضي بيت الوطن بالحي 24

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة ميدانية لتفقد أعمال المرافق والطرق بمشروع بيت الوطن بالحي الرابع والعشرين (الطلائع سابقًا)، في إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لمتابعة مشروعات البنية الأساسية بمناطق الامتداد العمران.

وذلك برفقة نواب رئيس الجهاز، ومعاون رئيس الجهاز، ومديري الإدارات التنفيذية، وممثلي الشركات المنفذة وجهة الإشراف.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال التنفيذ الجارية بالحي، الذي تبلغ مساحته نحو 657 فدانًا، ويضم المرحلة الأولى من مشروع بيت الوطن بإجمالي 1761 قطعة أرض، حيث تابع معدلات تنفيذ شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الري.

واستمع المهندس محمود مراد إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الحالية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة تواكب حجم التنمية التي تشهدها المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن مشروع بيت الوطن يُعد من المشروعات القومية المهمة التي تحظى باهتمام كبير، ويجري تنفيذ جميع أعمال المرافق به وفق خطة زمنية واضحة، تمهيدًا لتسليم الأراضي مكتملة المرافق، بما يحقق تطلعات المصريين بالخارج ويعزز جهود الدولة في توفير مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس محمود مراد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة الأعمال، والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتهيئة مناطق الامتداد العمراني لاستقبال المزيد من التنمية والاستثمارات.