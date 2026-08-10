تركي آل الشيخ يتراجع عن شراء نادي ديربي كاونتي ويكشف السبب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، تراجعه عن استكمال إجراءات الاستحواذ على نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، بعد مفاوضات استمرت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن إجراءات عملية الاستثمار تتطلب وقتًا، ومع انطلاق الموسم لم يعد هناك وقت كافٍ للاستعداد بالشكل المطلوب وتجهيز الفريق والنادي للموسم الجديد.

وأكد آل الشيخ أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع إدارة النادي لبحث إمكانية إتمام الصفقة في المستقبل، متمنيًا لديربي كاونتي النجاح في الموسم المقبل.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه من إتمام صفقة استثمارية جديدة في الدوري الدوري الإنجليزي.

وحسب صحيفة التيلجراف البريطانية فإن تركي آل الشيخ اقترب من حسم صفقة استثمارية في نادي ديربي كاونتي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بعد وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة.

وأردف التقرير البريطاني أن النادي الإنجليزي يستعد للحصول على دفعة مالية كبيرة من المستشار لدعم المشروع الرياضي خلال الفترة المقبلة.