مي عز الدين تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده: «أنت سند لكل من عرفك»



وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة تهنئة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بمناسبة عيد ميلاده، معربة عن تقديرها الكبير له ومتمنية له دوام النجاح والصحة.

وشاركت مي عز الدين متابعيها عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بصورة تجمعها بتركي آل الشيخ من إحدى المناسبات، وأرفقتها برسالة جاء فيها: «كل سنة وأنت طيب يا غالي، كل سنة وأنت بخير وصحة وناجح، كل سنة وأنت جدع وسند لكل إنسان عرفك وأنا منهم، سنة كلها خير عليك يا رب.. ربنا يحفظك»

وفى سياق آخر، علق الدكتور أحمد تيمور، زوج الفنانة مى عز الدين، على الشائعات التى ترددت خلال الفترة الماضية بشأن حملها، مؤكدًا أن تلك الأخبار غير صحيحة، لكنه يتمنى أن يرزقهما الله بالأطفال فى المستقبل.

وقال «تيمور»، خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربى»: «بنقول لهم يا رب تدعولنا إن ده يحصل عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله، بس هو مش موجود دلوقتى، والمال والبنون ده رزق».

وأضاف أن مى عز الدين، ستكون أمًا رائعة إذا رزقهما الله بالأطفال، موضحًا: «مى هتكون أم هايلة لأنها حنينة جدًا».





وكانت الفنانة مى عز الدين، تحدثت مؤخرا، عن تفاصيل وعكتها الصحية التى مرت بها خلال الفترة الماضية بعد زواجها، كاشفة أسباب لجوئها إلى عملية بالمنظار.

وقالت مى عز الدين، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»: «الصديد انتشر فى المعدة كلها، والأمعاء لزقت فى بعض، واتحركت من مكانها، ونزلت مسافة لتحت، وفضلت أسبوع أى أكل وعلاج بيدخل بطنى مكنتش أعرف أنه بيعمل تسمم، وفجأة شكل بطنى كبير جدا، وبقت بتوجعنى لحد ما صحيت فى يوم عندى ألم شديد، وجسمى منمل».

وأضافت: «روحت المستشفى، وعملت عملية بالمنظار، وعملوا شفط للصديد من المعدة كلها، وفى النص شالو الزايدة عشان كانت باظت من اللى حصل».

وتابعت: «ربنا كريم جدًا، وأنا بيشرحولى كل تفاصيل المرض، وبعد اللى حصل ده قولت ربنا بيحبنى أنى لسة موجودة دلوقتى، وكل ده عدى الحمد لله».







