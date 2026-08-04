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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حق الدولة..محافظ قنا يتابع استعدادات انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة رفع مستوى الأداء والاستعداد الجيد قبل انطلاق أعمال الموجة، والعمل وفق خطة تنفيذية واضحة ومنظومة عمل متكاملة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، والاستغلال الأمثل للإمكانات والمعدات، بما يسهم في سرعة وكفاءة تنفيذ أعمال الإزالة فور بدء الموجة.

وأكد الببلاوي، بأن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على أراضيها أو على الرقعة الزراعية، مشددًا على ضرورة الجاهزية الكاملة لجميع الأجهزة المعنية، والتنسيق المستمر فيما بينها لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة فور انطلاق الموجة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناقش محافظ قنا، عددًا من الضوابط المنظمة لمنظومة تراخيص البناء، مشيرًا إلى أن المباني الواقعة داخل الحيز العمراني، والتي حصلت على نموذج 8 تصالح، يمكن توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص وفقًا للمخططات والاشتراطات المعتمدة، يجوز لها استكمال الارتفاعات المسموح بها طبقًا للقواعد المنظمة.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تعليق اشتراطات وإجراءات تراخيص البناء داخل المراكز التكنولوجية بشكل واضح، مع إعداد ملخص يتضمن أبرز الضوابط والمستندات المطلوبة، بما ييسر الإجراءات أمام المواطنين ويضمن توحيد آليات العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتوعية المواطنين بالإجراءات المنظمة للحصول على التراخيص.

قنا أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية التراخيص أخبار قنا

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