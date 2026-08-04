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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

الحيوانات الزلازل
الحيوانات الزلازل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت سلوكًا غير معتاد لبعض الحيوانات والطيور قبل لحظات من الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين في مصر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية استشعارها للخطر قبل البشر.

هل تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

رصد العلماء بالفعل تغيرات في سلوك بعض الحيوانات قبل عدد من الزلازل حول العالم، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي موثوق يثبت أن الحيوانات تستطيع التنبؤ بوقوع الزلازل قبل ساعات أو أيام.

لماذا قد تشعر الحيوانات بالهزة أولًا؟

يوضح العلماء أن بعض الحيوانات قد تستشعر الزلزال قبل الإنسان بثوانٍ، لأنها قادرة على التقاط الموجات الزلزالية الأولية السريعة (P Waves)، والتي تصل قبل الموجات الأقوى التي يشعر بها معظم الناس.

لذلك، يشدد الباحثون على ضرورة التفريق بين استشعار الزلزال قبل وصول موجاته الرئيسية بثوانٍ، وبين القدرة على التنبؤ بحدوثه مسبقًا، وهي مسألة لم يحسمها العلم حتى الآن.

زلزال الحيوانات هزة ارضية

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