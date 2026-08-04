عضو المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تتنكر للاتفاقيات الموقعة بشأن غزة

قال الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى إلى إبقاء قطاع غزة تحت وطأة العقاب الجماعي والتدمير والقصف واستهداف المخيمات حتى آخر يوم من مخططاتها، محذرًا من أن المطالبات والبيانات الدولية ستظل بلا أثر ما لم تقترن بخطوات وضغوط عملية تُجبر إسرائيل على دفع ثمن استمرار إجراءاتها، وبادتها للشعب الفلسطيني وتنكرها لحقوقه المشروعة في تقرير المصير.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اتفاقية شرم الشيخ وقرار وقف إطلاق النار نصّا على تشكيل الهيئة الإدارية الفلسطينية، وحددت مدة عملها بعامين، إلا أن إسرائيل لم تسمح لها منذ أكثر من 9 أشهر بدخول قطاع غزة أو تنفيذ أي من المهام المنوطة بها.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تتنكر بصورة واضحة لجميع الاتفاقيات الموقعة، لافتًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب بمنع الهيئة الإدارية الفلسطينية من دخول القطاع، كما دعا إلى إقامة مستوطنات في غزة، فيما يريد إيتمار بن غفير إحاطة السجون والمعتقلات التي يُحتجز فيها الفلسطينيون بالتماسيح.