وزيرا خارجية البحرين والإمارات يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اتصال هاتفي، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين تجاه القضايا الدولية الراهنة.

وناقش الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الإثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بما يضمن أمن وسلامة الملاحة وصون حقوق ومصالح الدول الإقليمية ودول العالم، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء مجمل الموضوعات والقضايا ذات