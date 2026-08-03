فتاوى تشغل الأذهان| حكم الدعاء على الظالم في الصلاة.. ما حكم بيع الدين لغير المدين؟.. وهل تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط حرام؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها حكم الدعاء على الظالم في الصلاة وهل تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط حرام؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

حكم طباعة صورة لشخص ووضعها في إطار وتعليقها على الحائط

في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم طباعة صورة لشخص ووضعها في إطار وتعليقها على الحائط، موضحًا الحكم الشرعي في ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النهي الوارد في الحديث الشريف عن التصوير يُقصد به في الأصل صناعة التماثيل التي كانت تُعبد من دون الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يُعرف بالتصوير الفوتوغرافي في العصر الحديث لا يُعد من هذا الباب، بل هو أشبه بـ"حبس الظل"، أي تثبيت صورة الإنسان في لحظة معينة دون أن يكون فيه مضاهاة لخلق الله بالمعنى المقصود في النصوص.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العرب قديمًا كانوا يفرقون بين الرسم أو النحت وبين مجرد نقل الصورة كما هي، مؤكدًا أن التصوير المنهي عنه هو ما كان فيه صناعة تماثيل تُعبد أو تُقصد بها المضاهاة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التصوير الفوتوغرافي أو الرسم، وكذلك تعليق الصور على الحائط، جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يوجد نص صريح يُحرّم هذا الفعل بعينه في صورته المعاصرة.

ما حكم بيع الدين لغير المدين؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم بيع الدين لغير المدين، موضحًا أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق قبل إصدار الحكم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من القواعد الفقهية المهمة أن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، وبالتالي لا بد من معرفة تفاصيل الحالة كاملة قبل بيان الحكم الشرعي.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بيع الدين من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فهناك من منعه في جميع صوره، بينما أجازه آخرون بشروط محددة، تختلف بحسب طبيعة المعاملة وما إذا كان البيع للمدين نفسه أو لغيره.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك صورًا معاصرة لبيع الدين، مثل قيام شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات التي باعت وحداتها بالتقسيط، مقابل مبلغ أقل للحصول على السيولة، وهو ما يُعرف في بعض التطبيقات الحديثة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصورة، بعد دراستها من حيث التوثيق وضمان الحقوق، تبيّن أنها جائزة شرعًا ولا تدخل في دائرة الربا، لكنها تظل مرتبطة بتوافر الشروط والضوابط.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة عرض كل حالة بتفاصيلها الكاملة، لأن اختلاف الصور يؤدي إلى اختلاف الحكم، ولا يجوز تعميم الفتوى على جميع المعاملات دون تحقق دقيق من طبيعتها.

حكم الدعاء على الظالم أثناء الصلاة

وفي الختام، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم الدعاء على من ظلمها أثناء الصلاة، موضحًا أن الدعاء في الصلاة مشروع، خاصة في مواضع الاستجابة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك يُستحب أن ينشغل الإنسان بالدعاء بما ينفعه ويُصلح حاله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأولى للسائلة أن تدعو لنفسها برفع الظلم وصلاح الحال، بدلًا من الانشغال بالدعاء على من ظلمها، لأن ذلك هو الأجدى نفعًا لها في حياتها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الدعاء على الغير— إن استُجيب—قد لا يحقق لها منفعة حقيقية، إذ قد يظل حالها كما هو دون تغيير، مؤكدًا أن الأهم هو الخروج من حالة الظلم وتحقيق الراحة النفسية والاستقرار.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل أن تكتفي بقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» عند العجز، مع الإكثار من الدعاء بأن يفرّج الله الكرب ويرزقها العفو والعافية، وينشغل قلبها بما يصلح شأنها في الدنيا والآخرة.

هل قول حسبي الله ونعم الوكيل بمثابة دعاء على الظالم؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المعنى الصحيح لقول حسبي الله ونعم الوكيل هو أن الله تعالى يكفيني ما أهمني وما أصابني من فلان، وبذلك يتحصن بالله عز وجل من قوة هذا الظالم الذي ربما يكون قد ظلمه.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل" جائزة ولا يوجد نهي شرعي عن قولها، فالإنسان إذا ما ظُلم له أن يدعو على من ظلمه، ولكن نقول في النهاية وجب العفو وتفويض الأمر لله.

دعاء المظلوم