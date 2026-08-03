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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرب البيانات تشتعل.. الأهلي يتحدى والزمالك يرفض التهديد واتحاد الكرة يترقب| إيه الحكاية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تشهد الكرة المصرية تصعيدًا جديدًا في أزمة البيانات الرسمية المتبادلة بين الأهلي والزمالك، وذلك قبل أيام انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري في مشهد يعكس حجم التوتر بين القطبين خلال الفترة الحالية فيما يخص تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة عصام عبد الفتاح. 

و يتمسك الأهلي بموقفه ويواصل إصدار بياناته للدفاع عن حقوقه ورؤيته للأحداث، يرفض الزمالك ما يصفه بسياسة التهديد والضغوط، مؤكدًا التزامه بحماية مصالحه القانونية والرياضية. 

وفي المقابل، يترقب اتحاد الكرة تطورات الأزمة وسط مطالب بحسم الملفات العالقة واحتواء التصعيد قبل انطلاق الموسم الجديد.الزمالك يرفض الحملة المبكرة ضد التحكيم

تابع مجلس إدارة نادي الزمالك بدهشة كبيرة الحملة المبكرة ضد التحكيم المصري، والاعتراض المسبق على تشكيل لجنة الحكام.

وبخصوص هذا الأمر، يود مجلس إدارة نادي الزمالك توضيح عدد من النقاط للرأي العام:

أولًا: التهديد المبكر للحكام، والاعتراض على بعض الأسماء، واسترجاع حالات تحكيمية من الموسم الماضي بغرض التشكيك وإثارة البلبلة، يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، ويهدف إلى إرهاب الحكام قبل بداية الموسم، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة.

ثانيًا: من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري، وكافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثًا: يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في تطوير منظومة كرة القدم، واستثمار نجاح المشاركة المونديالية المتميزة لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العالم الأخيرة.

كما يثني مجلس إدارة الزمالك على حرص رئيس الاتحاد على إنصاف النادي، وإعلانه أمام الوسط الرياضي أن جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحة، ويناشد اتحاد الكرة والجهات المعنية بالكشف عن مدى صحة عقود لاعبي بقية الأندية، من أجل توضيح الحقيقة أمام الجميع.

الأهلي لاتحاد الكرة:‏ قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤلأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أن الأهلي كان يتطلع إلى ‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه ‏المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة.لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي.. فقد قام اتحاد ‏الكرة بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسئول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس.وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا ‏للوائحفمن لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.. وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها ‏عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية.وأشار في الخطاب إلى ‏قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال. ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية.ووصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك، وأشار ‏بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام.الأهلي عاد ووصف في خطابه التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد ‏الكرة بأنها لا تدعو للتفاءل ولا للتعاون. وعلى الاتحاد أن يتحمل مسئولياته.. الجميع كان ‏ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي ساهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ‏ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم. وتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها ‏لخدمة الكرة المصرية.‏

الأهلي الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة لجنة الحكام

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